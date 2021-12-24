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الجزائر

16 مشروعا لفك الاختناق المروري عن العاصمة

الشروق أونلاين
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16 مشروعا لفك الاختناق المروري عن العاصمة

ترأس أحمد معبد والي ولاية الجزائر جلسة عمل، الأربعاء، في إطار مخطط فك الاختناق المروري بالعاصمة.

وجاء في بيان لولاية الجزائر، انه وبعد اطلاع الوالي على عرض مفصل لمختلف المشاريع المبرمجة لإنجاز مخطط فك الاختناق المروري بالعاصمة، أسدى الوالي تعليمات تضمنت مايلي:

1-تسريع إنجاز المشاريع التي هي في طور الإنجاز، إعادة بعث المشاريع المتوقفة وإطلاق مشاريع جديدة لتطبيق هذا المخطط.

2-تذليل العقبات وتسهيل إجراءات سير المشاريع في مختلف مراحلها.

3-ضرورة احترام آجال الإنجاز، والنوعية في الإنجاز من طرف كل المؤسسات.

4-برمج الوالي خرجات ميدانية لمعاينة كل المشاريع، الستة عشر (16) لهذا المخطط.

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