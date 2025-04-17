16.000 وقف في الجزائر

تحصي الجزائر نحو 16 ألف ملكا وقفيا، مع توقع تسجيل ارتفاع في هذا العدد بعد صدور مشروع القانون المتعلق بالأوقاف، حسب ما كشف وزير القطاع يوسف بلمهدي يوم الخميس.

بلمهدي، قال في معرض ردّه على مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون، إن “المحفظة الوقفية في الجزائر تعرف تناميا متواصلا، إذ تحصي حاليا 16 ألف وقف، بعدما كانت لا تتجاوز 12 ألفا سنة 2022”.

وأشار الوزير في هذا السياق إلى “استرجاع العديد من الأملاك الوقفية، كان آخرها 53 هكتارا بولاية تيبازة”. معتبرا أن مشروع قانون الأوقاف سيمكّن من استرجاع أملاك وقفية أخرى.

ومن أجل تحسين الاستغلال الأمثل للأملاك الوقفية، ذكر الوزير أن تحيين قيمة إيجار الأوقاف، سمح برفع حصيلة إيرادات الأوقاف بنسبة 43 بالمائة بين سنتي 2022 و2024.

وأوضح الوزير أن “الأوقاف تحظى في الجزائر بعدة تسهيلات، من إعفاءات جمركية وجبائية، وأنظمة تحفيزية في التشريعات الاستثمارية”.