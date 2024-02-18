16.8 مليار دولار.. مداخيل يمكن جنيها من الكهرباء النظيفة

مشروع سونلغاز لإنتاج 3 آلاف ميغاواط من الكهرباء الشمسية

تكشف دراسة أعدها تجمع الطاقة الخضراء الجزائري، صدرت الأحد، أن البلاد ستوفر ما يصل إلى 8 مليارات متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي، باستلام محطات الطاقة الشمسية التي أطلقتها شركة سونلغاز في 2023 لإنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء النظيفة في إطار مشروعي “سولار 1000″ و”سولار 2000”.

وتشير الوثيقة التي أعدها الخبير بوخالفة يايسي، تزامنا مع تنظيم الطبعة السابعة للصالون الدولي للكهرباء والطاقات المتجددة، اطلعت الشروق على نسخة منها، إلى أن المناقصتين الأولى والثانية (1000 و2000 ميغاواط) أظهرتا حجم الاهتمام بالسوق الجزائرية في هذا المجال، وهذا من خلال عدد العروض التي تم تقديمها للمشروعين.

وذكرت الدراسة أن المشروع الأول المتعلق بإنتاج 1000 ميغاواط الذي يتضمن إنجاز 5 محطات شمسية كهروضوية، جلب 41 عرضا، في حين بلغ العدد 73 بالنسبة لمشروع إنتاج 2000 ميغاواط (15 محطة شمسية).

وتؤكد الدراسة أن “سولار 1000” لم يتأثر بتغيير نمط انجاز المشروع، إلا أن أغلب المتقدمين بعروض لإنجاز مشروع “سولار 2000” قد تقدموا أيضا للمشاركة في مناقصة “سولار 2000”.

وتكشف الوثيقة أن هذين المشروعين (سولار 2000 وسولار 1000( قد دفعا بشركات جزائرية في مجال الطاقات المتجددة إلى الواجهة، سواء بمفردها أو في شراكات مع أوروبيين، مشيرة إلى أنها حازت على 1210 ميغاواط، في حين ظفرت شركات ضمن تجمع الطاقة الخضراء الجزائري بـ690 ميغاواط، ما سيساعد على بروز متعاملين محليين يساهمون في نشر المخطط الوطني للطاقات المتجددة.

وتطرقت الدراسة إلى انخفاض سعر الكيلوواط/ ساعي بنحو 17 بالمائة، حيث انتقل من 7.38 دينار بالنسبة لمشروع “سولار 2000″، ما يعادل 5.48 سنت بالدولار، إلى 6.08 دينار في مشروع “سولار 1000″، ما يعادل 4.53 سنت بالدولار.

ووفق الدراسة، فإن هذا البرنامج سيتم تنفيذه في الفترة ما بين 2023 إلى غاية 2028 وبشكل تدريجي، مشيرة إلى أنه سيمكن الجزائر من توفير 6 على 8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، عندما يتم إتمام تنفيذ البرنامج.

وباحتساب متوسط أسعار تسويق الغاز الطبيعي الجزائري المنشورة من طرف بنك الجزائر للثلاثي الثالث من 2023، المقدرة بـ417 دولار لكل 1000 متر مكعب، فإن الجزائر يمكنها ضخ مداخيل إضافية بالعملة الصعبة من صادرات الغاز التي كانت توجه 8 مليارات متر مكعب منه لإنتاج الكهرباء.

ووفق هذه البيانات، فإن إنتاج 3 آلاف ميغاواط من الكهرباء عبر محطات شمسية، سيوفر للجزائر 8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، ما يعادل 3 مليار و336 مليون دولار.

وكما هو معلوم، فإن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة يستهدف إنتاج 15 ألف ميغاواط من الكهرباء النظيفة (طاقة شمسية ورياح) بحلول العام 2030، ما يعني أن البرنامج ككل سيوفر كميات غاز يمكن تصديرها بقيمة 16.8 مليار دولار، باحتساب متوسط سعر 1000 متر مكعب من الغاز بـ417 دولار.