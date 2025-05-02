1600 مخالفة بقاعات التجميل والعناية الجسدية والحلاقة

نتيجة حملة مصالح التجارة لمطاردة "غير المهنيّين"

سجلت مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، قرابة 1600 مخالفة تجارية تتعلق بممارسة نشاطات طبية وشبه طبية من غير المهنيين، لاسيما على مستوى قاعات التجميل والعناية الجسدية والحلاقة، منذ انطلاق الحملة التي نظمتها الوزارة مؤخرا في هذا الإطار.

وفي تصريحات للإذاعة الجزائرية، أفاد المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بالوزارة، أحمد مقراني، أن مصالح الرقابة قامت إلى غاية الآن في إطار حملة مكافحة ممارسة نشاطات طبية وشبه طبية من غير المهنيين، بـ9191 تدخل، أسفر عن تسجيل 1595 مخالفة، وتحرير 1514 محضر قضائي، مع غلق 110 محل.

وتخص هذه المخالفات استخدام آلات جراحية وأجهزة خاصة غير مرخص بها، وأدوية ومراهم ومواد طبية غير مصرح بها وبعضها منتهي الصلاحية، وهذا من طرف مهنيين لم يتلقوا تكوينا طبيا، حسب المسؤول الذي دعا جميع التجار إلى التقيد بالنشاطات المحددة في سجلاتهم التجارية.

واسفرت عمليات الرقابة التي قامت بها مصالح الوزارة -يضيف السيد مقراني- عن حجز أزيد من 4.2 طن لمختلف هذه المواد المستعملة داخل قاعات التجميل والعناية الجسدية والحلاقة، والتي تقدر قيمتها بـ8.5 مليون دج.

ولفت في هذا السياق إلى ضرورة وضع حد لعمليات الإشهار التي تمارس عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لعمليات تجارية غير قانونية، لاسيما تلك التي تخص العناية الجسدية والتجميل.

كما أعلن عن انشاء هيئتين ضمن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، موضحا أن الهيئة الأولى تعنى بتأطير الرقابة على التجارة الالكترونية، في حين تختص الثانية مكلفة بتطوير كل الآليات المتعلقة بالرقابة الالكترونية.

وبخصوص الحملة التحسيسية التي أطلقتها الوزارة لخفض أسعار بعض المنتجات في السوق كالقهوة ولحوم الأغنام، أكد المسؤول بأنها جاءت لوضع حد للزيادات “غير المبررة” لاسيما في ظل النفقات الهامة التي تصرفها الدولة لدعم الأسعار.

وفي هذا الإطار، أشار إلى الدولة أنفقت إلى الحد الآن ما يزيد عن 4.28 مليار دج كتعويض لفائدة المستوردين عن فارق اسعار البن بين اسعار الأسواق الدولية وتلك المطبقة محليا، في حين تدرس الوزارة 50 ملفا يتعلق بطلبات تعويض جديدة.

وحول ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، أكد المسؤول أن التنسيق جار مع وزارة الفلاحة من أجل إعادة تنظيم عمليات التسويق في مختلف الشعب بشكل يضمن تتبع مسارها من الفلاح إلى بائع التجزئة، ومنع الزيادات غير المبررة والالتزام بمعايير النوعية.