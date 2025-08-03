165 مليون سنتيم لِنيل شهادة التدريب

تُنظّم المديرية الفنية الوطنية التابعة لاتحاد الكرة الجزائري تربصا تكوينيا لفائدة المدربين، تحت مظلة الاتحاد الإفريقي للعبة.

ويمنح المنظّمون للتقنيين في نهاية التربص، شهادة التدريب “كاف- برو”، وهي أسمى ديبلومات الإشراف الفني الرياضي وكرة القدم تحديدا.

وقال اتحاد الكرة الجزائري إن نفقات التربص تبلغ مليون و650 ألف دينار، لكل تقني يرغب في التكوين.

كما اشترطت المديرية الفنية الوطنية أن يكون المتربص قد مارس مهنة التدريب في الموسم المنقضي أو يستعد لِتأديته في الطبعة المقبلة، فضلا عن حيازة رصيد 3 سنوات عمل في مشواره بِصفة عامة، وأن لا يتجاوز عمره 60 سنة (عكس النسخ السابقة من التربصات/ الصورة المدرجة أعلاه)، وغيرها (إضغط هنا).

وينطلق التربص في الثلاثي الأخير من العام الجاري، ويدوم سنة كاملة.