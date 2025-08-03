-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

165 مليون سنتيم لِنيل شهادة التدريب

علي بهلولي
  • 214
  • 0
165 مليون سنتيم لِنيل شهادة التدريب
ح.م
جانب من تربص سابق لِنيل شهادة التدريب "كاف- برو".

تُنظّم المديرية الفنية الوطنية التابعة لاتحاد الكرة الجزائري تربصا تكوينيا لفائدة المدربين، تحت مظلة الاتحاد الإفريقي للعبة.

ويمنح المنظّمون للتقنيين في نهاية التربص، شهادة التدريب “كاف- برو”، وهي أسمى ديبلومات الإشراف الفني الرياضي وكرة القدم تحديدا.

وقال اتحاد الكرة الجزائري إن نفقات التربص تبلغ مليون و650 ألف دينار، لكل تقني يرغب في التكوين.

كما اشترطت المديرية الفنية الوطنية أن يكون المتربص قد مارس مهنة التدريب في الموسم المنقضي أو يستعد لِتأديته في الطبعة المقبلة، فضلا عن حيازة رصيد 3 سنوات عمل في مشواره بِصفة عامة، وأن لا يتجاوز عمره 60 سنة (عكس النسخ السابقة من التربصات/ الصورة المدرجة أعلاه)، وغيرها (إضغط هنا).

وينطلق التربص في الثلاثي الأخير من العام الجاري، ويدوم سنة كاملة.

مقالات ذات صلة
كم يحصل المنتخب المحلي في حال إحراز اللقب الإفريقي؟

كم يحصل المنتخب المحلي في حال إحراز اللقب الإفريقي؟

الحكم الدولي بوكواسة لإدارة لقاء الافتتاح بين تنزانيا وبوركينا فاسو

الحكم الدولي بوكواسة لإدارة لقاء الافتتاح بين تنزانيا وبوركينا فاسو

المولودية تتقاسم الرّغيف مع “السّنافر”

المولودية تتقاسم الرّغيف مع “السّنافر”

“الكاف” يُعلن عن قائمة الخبراء لبطولة أمم إفريقيا للمحليين

“الكاف” يُعلن عن قائمة الخبراء لبطولة أمم إفريقيا للمحليين

أوّل مباراة لـ “زروقي” مع فريقه الجديد- القديم

أوّل مباراة لـ “زروقي” مع فريقه الجديد- القديم

بِالفيديو: مدرب شباب قسنطينة يخاطب أنصار الفريق

بِالفيديو: مدرب شباب قسنطينة يخاطب أنصار الفريق

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد