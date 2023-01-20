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اقتصاد

166 مؤسسة جزائرية في معرض موريتانيا ومنتدى رجال أعمال بين البلدين

الشروق أونلاين
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166 مؤسسة جزائرية في معرض موريتانيا ومنتدى رجال أعمال بين البلدين
ح.م
جانب من معرض موريتانيا

تشارك 166 مؤسسة تجارية جزائرية عمومية وخاصة في معرض المنتجات الجزائرية الذي تحتضنه العاصمة الموريتانية نواكشوط من 19 وحتى 24 جانفي الجاري.

وقال وزير التجارة كمال رزيق  في تصريح صحفي على هامش افتتاح معرض المنتجات الجزائرية في نواكشوط،  إن حصيلة المبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا بلغت 180 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى من 2022.

وأوضح رزيق أن التبادلات التجارية بين البلدين ارتفعت من 24،89 مليون دولار أمريكي عام 2019 إلى 180،79 مليون دولار أمريكي كحصيلة أولية مسجلة في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي.

كما كشف وزير التجارة كمال رزيق عن عقد منتدى رجال الأعمال الجزائري الموريتاني هذا السبت  بنواكشوط على هامش معرض المنتجات الجزائرية.

وقال رزيق، إن جهود البلدين تتجه نحو دعم التبادل التجاري وتنويعه بينهما وتنظيم معارض ولقاءات أخرى بين المؤسسات العمومية والخاصة في البلدين لتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وفقا  للمقومات الموجودة.

وأضاف رزيق قائلا: “نسعى إلى إقامة شراكة  حقيقية بين المؤسسات الجزائرية والموريتانية في قطاعات مختلفة ونتمنى أن تكون هذه البداية”

وتابع رزيق قائلا إن  المنتدى الخاص برجال أعمال جزائريين وموريتانيين سيكون فرصة لتقوية الشراكة وبحث تطويرها لتجسيد شراكات في مختلف المجالات

من جهته وصف وزير التجارة والصناعة الموريتاني لمرابط ولد بناهي في كلمته بحفل افتتاح المعرض، العلاقات الموريتانية الجزائرية بـ”المتميزة”، مضيفا أنها مبنية على الإخاء وحسن الجوار والمصير المشترك.

ودعا ولد بناهي رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين إلى الاستفادة من الامتيازات الخاصة التي تمنحها مدونة الاستثمار الوطنية.

عبر باخرة “قوراية”.. رحلة تصدير بحرية نحو موريتانيا والسنغال

وبتاريخ 18 جانفي 2023، أعلنت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”، عن برمجة رحلة بحرية تجارية بين الجزائر وكلّ من موريتانيا والسنغال بتاريخ 28 جانفي الجاري.

وحسب بيان لألجكس، فإن المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الإنتاج أو التصدير، مدعوون للمشاركة في هذه الرحلة التجارية، التي تنشّطها الباخرة الجزائرية “قوراية”.

ويمكن للمنتجين والمصدّرين الراغبين بالتصدير إلى الدولتين المذكورتين، التقرب من الشركة الوطنية للنقل البحري، من أجل القيام بالإجراءات الضرورية لتسجيل وشحن بضائعهم.

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