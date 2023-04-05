17 ألف طن من النفايات بمزابل العاصمة منذ بداية رمضان

"إكسترانات" تسخر 5358 عون و317 شاحنة لمواجهة الكميات المتضاعفة

وصل حجم النفايات المنزلية التي قامت برفعها مؤسسة “اكسترانات” عبر مختلف بلديات العاصمة منذ بداية الشهر الفضيل، ما يناهز 17 ألف طن، فضلا عن استرجاع 940 كلغ من الخبز من طرف أعوان المؤسسة طيلة 10 أيام الأولى، وهي الأرقام التي يبدو أنها لا تزال تحافظ على مستواها مقارنة بالأعوام الماضية ولو بنسب متقاربة، بسبب استمرار ظاهرة التبذير الذي تتفاقم خلال الشهر الفضيل.

وتشير آخر الإحصائيات المعدة من طرف مؤسسة “اكسترانات” من خلال نشاط أعوانها خلال الفترة الممتدة من 23 مارس المصادف لأول أيام رمضان إلى غاية الفاتح من افريل الجاري، أي طيلة الـ10 أيام الأولى من المناسبة، إلى أن الأرقام لا تزال في مستوى تصاعدي رغم الانخفاض الطفيف إلا أن مشكل التبذير لا يزال متجذرا وسط الكثير من العائلات رغم الحملات التحسيسية التي تقوم بها كل من “اكسترانات” و”ناتكوم” وحتى مديرية التجارة ودعوات الأئمة عبر منابر المساجد منذ حلول الشهر الفضيل.

وأحصت “اكسترانات” بالمناسبة، رفع 17204,78 طن من النفايات المنزلية منذ حلول الشهر الفضيل، أي ما يعادل 1912 طن في اليوم، من خلال 3400 دورة بمعدل 377 دورة في اليوم، وقدرت المؤسسة نسبة زيادة في كمية المرفوعة خلال رمضان، مقارنة بالأيام العادية، تقدر بـ11 بالمائة.

أما بشأن الخبز الذي يعتبر من ضمن أكثر المواد تبذيرا خلال شهر رمضان، فقد تم استرجاع أكثر من 940 كلغ منه والرقم مرشح للارتفاع أكثر خلال ما تبقى من الشهر الفضيل.

وبخصوص مواقيت رفع النفايات المنزلية المحددة من طرف المؤسسة طيلة الشهر، فتنطلق منذ الرابعة خلال الفترة الصباحية، وانطلاقا من الواحدة زوالا إلى غاية الخامسة أما في الفترة الليلية، فتنطلق المهمة من التاسعة إلى غاية نهاية العمل المنوط بهم، في حين يتم تنظيف الأسواق الجوارية من الرابعة والنصف مساء إلى غاية السادسة والنصف، ولأن العمل يتضاعف خلال الشهر الفضيل بارتفاع كميات الفضلات المطروحة، أجبرت المؤسسة كافة أعوانها تعليق جميع العطل مع تسخير جميع الأعوان والإطارات، والوقوف على وضع برنامج للمداومة حيث سخر للغرض 5358 عون و317 شاحنة من جميع الأصناف، 300 منها مخصصة لرفع ونقل النفايات، 7 للكنس الميكانيكي و10 أخرى لعمليات الغسل، حيث وضع للغرض كذلك برنامج خاص لتصليح الشاحنات وآخر لكراء تلك المتعلقة برفع النفايات المنزلية مع اقتناء العتاد المتحرك وتوزيعه على كافة الوحدات.