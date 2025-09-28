17 اتفاقية في قطاع السيارات بقيمة 1.2 مليار دولار!

تشكيل لجنة متابعة ميدانية بالتعاون مع وزارة الصناعة لتسهيل التنفيذ:

شكّلت وزارة الصناعة، بالتعاون مع بورصة المناولة والشراكة، لجنة خاصة لمتابعة وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة في قطاع السيارات وقطع الغيار خلال معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر في طبعته الرابعة، والتي بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار وشملت 17 اتفاقية دولية وعقودا بين متعاملين جزائريين.

وقد باشر بعض المتعاملين تنفيذ التزاماتهم فعليا، على غرار شركتي “سيم” و”في أم أس”، حيث شرعتا في التحضير لتسليم الطلبيات الأولى.

وفي السياق كشف رئيس بورصة المناولة للغرب الجزائري، رشيد بخشي، في تصريح لـ”الشروق”، عن توقيع عدة اتفاقيات على مستوى جناح صناعة السيارات خلال معرض التجارة البينية الإفريقية في طبعته الرابعة بالجزائر، بلغت قيمتها الإجمالية 1.2 مليار دولار، وشملت أكثر من 17 اتفاقية دولية بين متعاملين جزائريين وأجانب، إلى جانب اتفاقيات أخرى بين شركات جزائرية، فيما بينها، وهو ما يعكس حجم التفاؤل والديناميكية التي طبع بها المعرض، كما تواصلت عملية التوقيع حتى بعد نهاية المعرض.

“سيم” و”في أم أس” تستعدان لتسليم الطلبيات.. وزيارات ميدانية لدول إفريقية

وأكد بخشي أن هذه النتائج تتطلب متابعة دقيقة ومساندة فعلية من أجل ضمان تنفيذ الاتفاقيات على أرض الواقع، وهي العملية التي انطلقت فعلا في الميدان، مشيرا إلى أن الجزائر تعمل اليوم على تسهيل التعامل مع الدول الإفريقية بشكل عام، باعتبارها سوقا جديدة واعدة لقطع غيار السيارات، ما يفرض التعامل مع هذه الفرصة بجدية كبيرة.

وأوضح أن هذا ما دفع، بالتعاون مع وزارة الصناعة، إلى إنشاء لجنة متابعة خاصة، مؤكدا أن بورصة المناولة بصدد مراسلة كل الشركات التي وقعت عقودا خلال المعرض، وحتى تلك التي أبرمت اتفاقيات بعده، قصد ضمان مرافقتها في مرحلة التنفيذ وتحديد في أي مرحلة تتواجد تلك العقود حاليا.

وأضاف بخشي أن بعض المؤسسات الصناعية باشرت فعلا في تنفيذ العقود، سواء في قطاع الإسمنت على سبيل المثال أو قطاعات المركبات والمناولة والغيار، كما شرعت شركات في قطاع السيارات والدراجات، على غرار شركتي “في أم أس” و”سيم”، في تطبيق الاتفاقيات والانطلاق في التحضير لعملية تسليم الطلبيات الأولى.

وشدد المتحدث على أن العمل الأكبر يبدأ فعليا بعد المعرض، من خلال المتابعة الميدانية لكل المشاريع وتنفيذ الاتفاقيات، مبرزًا أن ذلك قد يتطلب في المرحلة القادمة تنقلات إلى بعض الدول التي أبرمت الجزائر معها اتفاقيات كبرى مثل تونس، نيجيريا، وجنوب إفريقيا، حيث يتم حاليا التواصل مع الموقعين على العقود وتسجيل هم في أي مرحلة حاليا، وقد يتم التنقل إلى الدول التي أبرمت أكبر العقود لضمان التنفيذ ميدانيا.

واعتبر بخشي أن الجزائر أبانت من خلال هذه النتائج عن نجاعتها وقدرتها كدولة فعالة في القارة الإفريقية، بما يعزز مكانتها كشريك اقتصادي موثوق وفاعل في السوق القارية.

للإشارة، فإنه تمّ في إطار فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقية IATF2025، خلال اليوم الأخير بجناح “القصبة” توقيع اتفاقيتي تصدير هامتين بين شركة “ألجيريا هام موتورز”، المصنعة للدراجات النارية الجزائرية “سيم”، وشركاء من دولتي تونس وتشاد، بقيمة 1,2 مليون دولار.

وأبرمت الاتفاقية الأولى مع شركة “ميقاسيكل للتوزيع” التونسية، المتخصصة في استيراد وتوزيع الدراجات النارية ولواحقها، حيث تم الاتفاق على تصدير سبعة أنواع مختلفة من دراجات “سيم” بالإضافة إلى قطع الغيار والمستلزمات.

أما الاتفاقية الثانية فقد جاءت في شكل مذكرة تفاهم مع الشركة العامة للتجهيزات والتوزيع التشادية، تمهد لتوقيع عقد رسمي لاحقا لتصدير الدراجات النارية إلى السوق التشادية.

وتجسّد هذه الاتفاقيات وفق ما ذكرته وزارة الصناعة في موقعها الرسمي وقتها تطور الصناعة الجزائرية، خاصة في قطاع المركبات ذات العجلتين، وتُعزز من حضور المنتج الوطني في السوق الإفريقية، ضمن مسعى تكاملي اقتصادي يعزز الشراكة جنوب-جنوب ويُكرّس ثقافة التبادل والتعاون البيني.

وفي السياق نفسه، وقعت شركة “في آم آس” الجزائرية لإنتاج الدراجات النارية اتفاقيتين مع دولتي مالي وليبيا لتوسيع أسواقها الإقليمية.

وكانت عدة شركات أخرى قد وقعت عقود في هذا المجال منها فيات وبايك وشيري.