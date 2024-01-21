 17 استخداما مذهلا لزيت الزيتون بخلاف الطبخ

إذا كانت ربات البيوت يستخدمن زيت الزيتون في المطبخ بشكل مكثف لفوائده العديدة، إلا أن لديه استخدامات مذهلة تجعله مطلوبا في مجالات أخرى.

فيمكن استخدام زيت الزيتون لتهدئة البشرة الجافة، وترويض الشعر المتطاير،وإيقاف الصرير وتلميع الأثاث، كما سيوضحه هذا المقال.

إزالة مكياج العيون

اغمسي قطعة من القطن في زيت الزيتون، وامسحي بها تحت عينيك وعلى جفونك لإزالة الكحل والماسكارا واشطفيه بالماء الدافئ ومنشفة ثم اغسلي وجهك بعد ذلك.

تخفيف شمع الأذن

ضعي بعض قطرات منه في أذنيك لعدة ليال متتالية، سوف يساعد في تقليل تراكم شمع الأذن.

تقشير الشمع

قبل وضع الشمعة على الحامل، افركي طبقة رقيقة منه على القاعدة ليتقشر الشمع بسهولة.

لمعان الشعر

أفركي شعرك به قبل الاستحمام لنزع التشابك والحصول على شعر لامع بعد الغسيل.

ترطيب البشرة

ضعي طبقة رقيقة منه على الجلد بالكامل، سيكون بمثابة مرطب مكثف لتهدئة البشرة شديدة الجفاف.

تلميع الفولاذ المقاوم للصدأ

افركي بعض الزيت على الأواني والمقالي وأدوات المائدة والمغاسل المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ كطريقة فعالة وآمنة لجعلها لامعة.

تلميع الفضة

يوضع قليل منه على قطعة قماش ناعمة،وتُمسح بها قطع الفضة مما يبطئ الأكسدة التي تسبب البقع.

فك السحّاب

ضعي قطرة منه على قطعة قطن ومرريها على السحّاب ليتحرك إلىالأعلى أو الأسفل بسهولة، بحسب موقع healthywomen.

حماية شفرات الحلاقة

لحماية شفرات الحلاقة من الصدأ، تُمسح بقطعة قطن مبللة بزيت الزيتون وتُترك حتى تجف قبل إعادة استخدامها.

إزالة الغبار

يمكن أن تستعمليه في إزالة الغبار من الأثاث الخشبي وتلميعه.

تهدئة الشفاه المتشققة

اصنعي بلسم الشفاه الخاص بك، بخلط كمية من السكر الخشن مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، وامسحي بها شفتاك.

وللحصول على بعض النكهة والرائحة، أضيفي القليل من عصير الليمون.

الصرير

لتليين وإسكات مفصلات الباب اللزجة، ضعي بعض الزيت على قطعة قماش وامسحي الجزء العلوي من المفصلات حتى ينزل الزيت إلى الجوانب.

يمكنك أيضا فرك قطعة القماش على مقبض الباب الذي يصدر صريرا.

علاج الكعوب المتشققة

ضعي زيت الزيتون على الكعبين المتشققين، احتفظي بالعلاج المرطب من خلال ارتداء الجوارب القطنية أثناء النوم.

إزالة الملصقات

لإزالة الملصقات من الاواني، ضعي قليل من الزيت على الملصق واتركيه قليلا لإزالته بدون بقايا.

التخلص من العلكة في الشعر

ضعي بعض الزيت على العلكة والشعر من حولها، اتركيه لمدة 5 إلى 10 دقائقثم قومي بإزالة العلكة.

صحة الأسنان

يمكن استخدام زيت الزيتون في المضمضة بالزيت للحفاظ على صحة أسنانك.

تلميع الأحذية والحقائب

لتلميع الأحذية والحقائب الجلدية يمكن فركها بزيت الزيتون وتركها حتى تجف، وفقا لموقع kitchenfunwithmy3sons.