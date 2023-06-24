17 جريحا إثر انفجار للغاز بمرآب في سطيف

عاش، مساء الجمعة، وسط مدينة سطيف، حالة من الفزع، بعد انفجار للغاز خلف 17 جريحا، منهم ثلاثة في حالة خطيرة.

الانفجار وقع في مرآب لبناية مكوّنة من 4 طوابق بحي لانقار وسط مدينة سطيف، وكان ذلك قرابة الساعة التاسعة ليلا، أين سمع السكان والمارة دويا هائلا، ليتبين أن الأمر يتعلق بانفجار تسبب في تحطيم الجدار الأمامي للمرآب مع إصابة 17 شخصا بجروح، تم تحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات للمستشفى الجامعي سعادنة عبد النور بسطيف، أين سجلت حالة استنفار للطاقم الطبي الذي تكفل بالمصابين الذين غادر بعضهم المستشفى، مع تسجيل 3 إصابات خطيرة لازالت تخضع للعناية الطبية المركزة. وتتراوح أعمار المصابين ما بين 24 و65 سنة وأغلبيتهم من المارة الذين كانوا بالقرب من المرآب.

أحد الناجين من الحادث، وهو شاب في الخامسة والثلاثين من سكان منطقة طنجة بسطيف، كان بالقرب من البناية قال للشروق اليومي، بأنه كان برفقة صديقه بمحاذاة المرآب عندما فاجأهم دويّ مريع وتناثر للحجارة مما أصاب زميله البالغ من العمر 33 سنة بأذى على مستوى الوجه، في الوقت الذي كان تدافع الناس بسبب الذعر سببا في إصابات خفيفة على حدّ تعبيره.

وحسب المعلومات الأولية فإن الانفجار سببه تسرب للغاز الذي انتشر في محيط المرآب، وتسبب في تحطم الجدار الأمامي وتطاير الحجارة في الشارع، ومن حسن الحظ، فإن الانفجار لم يكن متبوعا بحريق ولم يلحق أضرارا بالأجزاء العلوية للبناية.

وعرف الحادث تجندا كبيرا لأعوان الحماية المدنية بسطيف الذين سخروا 3 شاحنات بطواقمها و7 سيارات إسعاف لنقل المصابين. وخلف الحادث حالة من الهلع وسط المارة والسكان الذين تجمعوا بالمكان وظلوا يتابعون عملية التدخل التي قادها رجال الحماية المدنية، في الوقت الذي أعلن النائب العام عن فتح تحقيق في الحادث.

يذكر أن آخر أخطر انفجار للغاز بولاية سطيف وقع بتاريخ الفاتح من فيفري 2022 وكان ذلك ببلدية عين ولمان أين تسبب في وفاة 8 أشخاص ويتعلق الأمر بامرأتين و6 أطفال، فارقوا الحياة نتيجة الانفجار المصحوب بحريق اشتعل في مخزن للعطور يقع أسفل بناية فردية. لتبقى تسربات الغاز العامل المشترك في مثل هذه الحوادث الخطيرة صيفا وشتاء.

مصدر طبي: ثلاثة مصابين في حالة خطيرة

أكدت الأستاذة فريال سعادة مديرية النشاطات الطبيبة وشبه الطبية بالمستشفى الجامعي سعادنة عبد النور بسطيف، في تصريحها للشروق، بأن مصلحة الإستعجالات الطبية في المستشفى استقبلت 17 شخصا من بينهم ثلاث حالات في حالة حرجة.

من جانبه، قال والي ولاية سطيف محمد لمين درامشي، فقد أكد في تصريح للشروق اليومي، أنه مباشرة بعد إبلاغه بالحادث، فقد تنقل إلى مكان إنفجار الغاز، ليتحول بعدها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية وهذا للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، مشيرا، أن المصالح المختصة قد باشرت في التحقيقات لتحديد أسباب وقوع هذا الانفجار. بينما رفضت إدارة المستشفى تمكيننا من الحديث إلى المصابين، لدواع طبية.