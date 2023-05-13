17 جريحا في حادث اصطدام حافلة “ايتوزا” بجدار بالعاصمة

سجلت مصالح الحماية المدنية إصابة 17 شخصا بجروح مختلفة نتيجة حادث مرور تمثل في انحراف و اصطدام حافلة “ايتوزا” بجدار بالعاصمة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية في بيان لها، السبت، أن وحداتها لولاية الجزائر تدخلت على الساعة 07 و 51 دقيقة ، لأجل حادث انحراف حافلة نقل المسافرين تابعة لمؤسسة النقل الحضري والشبه حضري لمدينة الجزائر تبعه اصطدام بجدار، الحافلة تربط خط سطاولي ومحطة 02 ماي، بالطريق الوطني رقم 11 ببلدية القصبة.

وأفاد بيان الحماية المدنية أن الحادث خلف إصابة 17 شخصا بجروح خفيفة، تم اسعافهم ونقلهم لمستشفى لمين دباغين بباب الواد ومستشفى مصطفى باشا.