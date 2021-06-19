17 شخصية “ثقيلة” محل تحقيقات قضائية بباتنة

بينهم برلمانيون ووزراء ومقاولون

كشفت، مصادر مطلعة، أن التحقيقات التي فتحتها مصالح الأمن بتفويض من جهات قضائية، مختصة بولاية باتنة، قد تجر أكثر من 17 شخصية إلى العدالة، بينهم وال سابق سبق له وأن مارس مهامه لعدة سنوات، بالإضافة إلى كوكبة من الشخصيات الدائرة في فلك السياسة والمال.

وأشارت معلومات أن الآلة القضائية ستتحرك بقوة خلال الأسابيع القادمة، عبر تحريات ستطال بالدرجة الأولى عدة رؤوس معروفة بولاية باتنة، بينهم وزراء ونواب برلمانيون ومقاولون مشهورون، استفادوا من عدة صفقات ومشاريع ضخمة خلال العقدين الماضيين، في مجال إنشاء المرافق والطرق والاستثمارات المتنوعة، ويأتي على رأس هؤلاء أربعة مقاولين ينشطون بولاية باتنة وعبر التراب الوطني.

وكانت هذه الأنباء التي راجت في الساعات الماضية، تغذت بشكل واسع بعد سقوط خبر إيداع الوزير السابق في العلاقات مع البرلمان، “الطاهر خاوة”، المنحدر من دائرة عين جاسر ولاية باتنة، الحبس المؤقت بسجن القليعة، من قبل قاضي التحقيق للغرفة الثانية للقطب الجزائي والمالي لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة عن تهم ذات صلة بشبهات الفساد، طبقا لما أوردته الشروق السبت.

يذكر أن تحقيقات شاملة كانت طالت عدة أسماء بولاية باتنة بعد التغييرات الحادثة في هرم السلطة، حيث أودع رجل أعمال ومستثمر صناعي في مجال صناعة السيارات الحبس، فيما أودع رجل أعمال آخر بعد تحقيقات أثبتت استفادته من قروض بنكية طائلة دون ضمانات ومن دون انجاز مشاريع مقررة.

ولمحت مصادر باحتمال أن يكون رفض المصالح الأمنية المختصة، لملفات عدد من الأسماء خلال برلمانيات 12 جوان الجاري، مرتبطا بنتائج وملاحظات ذات صلة بهذه التحقيقات وشيكة الظهور.