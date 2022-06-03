17 فوزا للجزائر في 19 مباراة

مباراة الجزائر والبنين عام 1983، وأوّل وآخر انطلاقة إفريقية بِسداسية لِمصلحة المنتخب الوطني.

عوّد المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم جمهوره على الفوز في أوّل مباراة، لِحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويُواجه “الخضر” الضيف الأوغندي سهرة هذا السبت، بِرسم جولة ضربة انطلاقة تصفيات “كان” 2023.

ومِن إجمالي 33 نسخة لِكأس أمم إفريقيا نظّمتها “الكاف” ما بين 1957 و2022، شارك “محاربو الصّحراء” في 19 طبعة. مع تسجيل “الفاف” للمنتخب الوطني في سباق التصفيات، انطلاقا من دورة إثيوبيا 1968. فضلا عن ذلك، أعفت “الكاف” “محاربي الصّحراء” من تصفيات نسختَي 1990 و1992، بِسبب تنظيم البطولة ثم إحراز كأسها. بينما أقصتهم من المشاركة في طبعة تونس 1994 رغم التأهّل، وذلك بِسبب “قضية مراد كروف”.

وسجّل “الخضر” 17 بداية مُوفّقة في تصفيات النسخ التي حضروا نهائياتها، المُرادفة للفوز. مقابل تعادل واحد ومثله من الخسارة، في مشهد رفع ستار تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ولِتوضيح الأمور، إليكم الجدول التالي:

– تصفيات “كان” إثيوبيا 1968: فوز الجزائر بـ (3-0) على المضيف المالي، بِقيادة المدرب الفرنسي الرّاحل لوسيان لودوك.

– تصفيات “كان” نيجيريا 1980: انسحاب البورندي في الدور الأوّل، ثم مواجهة المنتخب الوطني للزائر الليبي والفوز عليه بـ (3-1)، تحت إشراف المدرب محي الدين خالف.

– تصفيات “كان” ليبيا 1982: فوز الجزائر داخل القواعد بـ (5-1) على مالي، بِقيادة المدرب اليوغسلافي (الصّربي بعد ذلك) الرّاحل زدرافكو رايكوف.

– تصفيات “كان” كوت ديفوار 1984: فوز الجزائر بِميدانها على البنين بـ (6-2)، تحت إشراف المدرب الرّاحل عبد الحميد زوبا.

– تصفيات “كان” مصر 1986: تفوّق الجزائر داخل القواعد بـ (4-0) على موريتانيا، بِقيادة المدرب رابح سعدان.

– تصفيات “كان” المغرب 1988: انتصار الجزائر بِميدانها (1-0) على تونس، تحت إشراف المدرب السوفياتي الرّاحل إيفغيني روغوف.

– تصفيات “كان” جنوب إفريقيا 1996: تعادل الجزائر سلبا وبعيدا عن الدّيار أمام إثيوبيا، بِقيادة المدرب رابح ماجر.

– تصفيات “كان” بوركينا فاسو 1998: تغلّب “الخضر” على الضيف الإيفواري بـ (4-1)، تحت إشراف ثلاثي التدريب عبد الحميد زوبا وعبد الحميد كرمالي (رحمهما الله) ومحمد حنكوش (الرئيس المؤقّت لـ “الفاف” آنذاك محمد العايب جلب هذا الثلاثي لِفترة استثنائية، بعد إقالة المدرب علي فرقاني، عقب الإقصاء المبكّر من المونديال أمام كينيا في جوان 1996. وبعد مواجهة “الفيلة”، عيّن اتحاد الكرة المدرب عبد الرحمان مهداوي بِمساعدة نصر الدين دريد، بِصفة نهائية).

– تصفيات “كان” غانا ونيجيريا 2000 (تنظيم مشترك): فوز الجزائر خارج القواعد بـ (1-3) على ليبيا، بِقيادة المدرب مزيان إيغيل.

– تصفيات “كان” مالي 2002: تعادل الجزائر بِميدانها (1-1) مع بوركينا فاسو، تحت إشراف المدرب عبد الغني جداوي.

– تصفيات “كان” تونس 2004: فوز “محاربي الصّحراء” بـ (0-1) على المضيف الناميبي، بِقيادة المدرب الرّاحل عبد الحميد زوبا ومساعده عبد الرحمان مهداوي (رئيس “الفاف” محمد روراوة جلب هذا الثنائي مُؤقّتا، بعد إقالته للمدرب رابح ماجر في ماي 2002. واستمرّا في عملهما حتى جانفي 2003، وحينها حلّ بديلا لهما وبِصفة نهائية التقني البلجيكي جورج ليكنس) .

– تصفيات “كان” أنغولا 2010: خسارة “الخضر” بـ (0-1) أمام المضيف السنيغالي، تحت إشراف المدرب رابح سعدان. مع الإشارة إلى أن “الكاف” نسّقت مع “الفيفا” في إقامة تصفيات مركّبة للمونديال وكأس إفريقيا.

– تصفيات “كان” جنوب إفريقيا 2013: فوز الجزائر خارج القواعد بـ (1-2) على غامبيا، بِقيادة المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش.

– تصفيات “كان” غينيا الاستوائية 2015: انتصار الجزائر بعيدا عن الدّيار بـ (1-2) على إثيوبيا، تحت إشراف المدرب الفرنسي كريستيان غوركوف.

– تصفيات “كان” الغابون 2017: تغلّب “الخضر” على الضيف فريق السيشل بـ (4-0)، بِقيادة المدرب كريستيان غوركوف.

– تصفيات “كان” مصر 2019: فوز الجزائر بِميدانها (1-0) على الطوغو، تحت إشراف المدرب الإسباني لوكاس ألكاراز.

– تصفيات “كان” الكاميرون 2022: تغلّب “الخضر” بِخماسية نظيفة على الضيف الزامبي، بِقيادة المدرب جمال بلماضي.

وتُظهر الصورة المُدرجة أعلاه، التشكيل الأساسي للمنتخب الوطني الجزائري، الذي فاز على الضيف البنيني بِنتيجة (6-2). في مباراة احتضنها ملعب “5 جويلية 1962″، ضمن إطار ذهاب الدور الأوّل وقبل الأخير لِتصفيات كأس أمم إفريقيا 1984 (كانت تُشارك 8 منتخبات فقط في النهائيات)، تحت إشراف المدرب عبد الحميد زوبا (رحمه الله).

صف الواقفين، مِن اليمين: محمود قندوز (قائد الفريق)، عبد الحفيظ بلعباس، محمد بلخيرة، علي بن الشيخ، حسين ياحي، نصر الدين دريد (حارس المرمى).

الصفّ الأمامي، مِن اليمين: مصطفى كويسي، جمال مناد، رابح ماجر، تاج بن صاولة، جمال جفجاف.