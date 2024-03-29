17 متنافسا في مسابقة “بلال” لأحسن أذان

أصوات شجية تصدح بصوت الحق

تأهل الشاب بن معيزة محمد عدنان من البليدة الثلاثاء، في المسابقة الجهوية المقامة لأحسن أذان، التي نظمتها جمعية جزائر الخير.

المسابقة الولائية احتضنها مسجد أبي ذر الغفاري بموزاية وجمعت نخبة من المؤذنين من كل بلديات الولاية، صدحوا بالأذان، فيما راعت لجنة التحكيم معايير أساسية لانتقاء أحسن صوت مؤذن أهمها إبراز جمالية الصوت والترجيع والمقصود به بحسب القائمين على المنافسة هو إعادة الشهادتين بصوت عال بعد ذكرهما بخفض الصوت إلى جانب مراعاة المقامات وطريقة تأدية الأذان وهي متعددة أشهرها مقام الرست، مقام النهاود، مقام الحجاز، مقام البيات، مقام سيكا، مقام الصبا، مقام العجم وغيرها.. كما راعت لجنة التحكيم الالتزام بالأحكام على غرار الإدغام، المدد والتفخيم يقول الشيخ عبد القادر خليلي إمام مسجد أبي ذر الغفاري في حديث للشروق اليومي.

المسابقة التي نظمها المكتب الولائي لجزائر الخير بالبليدة تحت عنوان “مسابقة بلال لأحسن أذان” كانت بالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية البليدة، وجرت بمسجد أبي ذر الغفاري وضمت لجنة التحكيم كلا من المشايخ ابراهيم خليلي إمام المسجد وكذا صوداقي خالد خبير مقامات وصاحب إجازة في الأذان، إلى جانب إمام التعليم القرآني الشيخ بونوة بوعلام الملم بأحكام التلاوة أين عادت المرتبة الأولى للشاب بن معيزة محمد عدنان صاحب 18 سنة والذي بدوره تأهل لنهائي المسابقة الوطنية التي ستقام بولاية برج بوعريريج.

وعن جمالية صوت المؤذن الفائز في التصفيات الجهوية محمد عدنان قال الشيخ الخليلي إن صوته تخشع له الأرواح ويحث على الصلاة لاسيما وأنه أضفى خلال رفعه الأذان بمقام الرست لمسة جزائرية متميزة وفريدة، مضيفا أن مقام الرست يعتبر من المقامات المفضلة لرفع الأذان بالجزائر لما فيه من وقار وجدية وفخامة.

وكانت جمعية جزائر الخير فرع البليدة قد أعلنت عن انطلاق التسجيلات للراغبين في المشاركة في مسابقة أحسن مؤذن قبل بداية شهر رمضان وأتاحت الفرص لجميع المواهب حيت تأهل 17 مؤذنا للتصفيات الجهوية الولائية أعمارهم بين 25 و50 سنة.