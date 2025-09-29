17 مصدّرا جزائريا يستعرضون خضر وفواكه “دي زاد” بإسبانيا

تشارك 17 مؤسسة جزائرية ومصدرا وطنيا متخصصا في إنتاج وتسويق الفواكه الطازجة والمجففة والخضروات في الطبعة السابعة عشرة للمعرض الدولي للفواكه والخضروات وتقنيات الزراعة الحديثة “فروت أتراكشن”، المزمع تنظيمه بالعاصمة الإسبانية مدريد في الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025.

وحسب بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات تلقت “الشروق” نسخة منه، تأتي هذه المشاركة في إطار جهود الوزارة لتعريف الأسواق الأوروبية والدولية بالمنتجات الفلاحية الجزائرية وتوسيع حضورها عالميا.

ويشمل جناح الجزائر الفواكه الموسمية والمنتجات الفلاحية المطابقة لأعلى معايير الجودة الدولية.

ويعد معرض “فروت أتراكشن” من أهم التظاهرات العالمية في مجاله، حيث تعرف هذه السنة مشاركة أكثر من 1800 عارض من 60 دولة، ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 100 ألف زائر من كبار المستوردين، موزعي المواد الغذائية، وممثلي كبريات شبكات التوزيع الدولية، ما يوفر منصة مهمة لتعزيز العلاقات التجارية للجزائر في قطاع الفلاحة.