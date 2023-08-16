17 وجهة دولية لترويج المنتج الجزائري وجلب المُستثمرين

بمشاركة متعاملين اقتصاديين وشركات كبرى قبل نهاية 2023

يُرتقب شركات كبرى ناشطة في مجال صناعة السيارات والميكانيك والصناعة الغذائية والتحويلية والتكنولوجيا والبناء والأشغال العمومية، في 17 معرضا دوليا، قبل نهاية السنة الجارية، للترويج الدولي للاستثمار الجزائري والمنتجات المُصنّعة في الجزائر، والتعريف بالفرص التي تتيحها السوق الوطنيّة.

ويتضمن برنامج رجال الأعمال ومنظمات أرباب العمل والمتعاملين الاقتصاديين، حسب برنامج نشرته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، الأربعاء، بموقعها الإلكتروني، 17 وجهة خارج التراب الوطني خلال الأشهر المتبقّية من السنة لجلب مستثمرين جدد والترويج للمنتج الجزائري وبحث فرص شراكة جديدة، على ضوء القوانين الصادرة مؤخرا في الجريدة الرسمية لتأطير الاقتصاد الوطني، على غرار القانون النقدي والمصرفي، وقانون الصفقات العمومية، وقبلهما قانون الاستثمار، إضافة إلى نصوصه التنظيمية قبل سنة من الآن.

وتتضمّن قائمة المعارض والصالونات المنتظرة بالخارج، والتي سيشارك فيها رجال أعمال جزائريون خلال الـ135 يوم المتبقية من سنة 2023، 5 صالونات للمنتجات الجزائرية بالخارج، ثلاث منها بالقارة الإفريقية على مستوى كل من النيجر، عبر صالون “أغاديس” المنتظر نهاية شهر نوفمبر المقبل، وصالون آخر بأديس أبابا بإثيوبيا وثالث بأوغندا، ولم يتم بعد تحديد موعد الصالونين الأخيرين بدقة لحد الساعة، وتُضاف إلى ذلك، صالون للمنتجات والخدمات الجزائرية سيُقام بالدوحة بقطر وصالون آخر بباريس بفرنسا قبل نهاية 2023.

وبخصوص المعارض الدولية التي سجّل متعاملون جزائريون للمشاركة فيها وتمثيل الجزائر للبحث عن شراكات، تتضمّن القائمة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، المعرض الدولي للموزمبيق تحت تسمية “فاسيم” من 28 أوت الجاري إلى 3 سبتمبر المقبل، والمعرض والمؤتمر الدولي “حلال” بتركيا من 23 إلى 26 نوفمبر، والمعرض الدولي لداكار بالسنيغال نهاية شهر ديسمبر المقبل، والمعرض الدولي الإفريقي بمصر من 9 إلى 15 نوفمبر المقبل، ومعرض وندوة “استثمار نيجيريا” يومي 29 و30 أوت 2023 بلاغوس بنيجيريا.

أما بخصوص الصالونات المتخصّصة، فيشارك المتعاملون الاقتصاديون وخاصة وكلاء السيّارات الجزائريون في صالون صناعة السيارات أو المركبات، وهو الصالون الدولي لمعدات السيارات “إيكيب أوتو” بفرنسا من 28 إلى 30 سبتمبر المقبل، وكذا الصالون الدولي للبيئة والمناخ “بولتاك” بفرنسا من 10 إلى 13 أكتوبر، كما يرتقب مشاركة متعاملين اقتصاديين جزائريين بصالون خاص بالمنتجات الزراعية والغذائية “انوجا” بألمانيا من 7 إلى 11 أكتوبر، وصالون التكنولوجيا “الصالون الدولي جيتكس تكنولوجي” بالإمارات العربية المتحدة، من 16 إلى 20 أكتوبر، وصالون البناء وهو صالون جزائري خاص بمواد البناء بساحل العاج بداية شهر نوفمبر.

كما سيشارك المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون في الدورة الأولى للمعرض الإفريقي لترقية الدول المصدرة للبن، والفول السوداني، من 2 الى 8 سبتمبر 2023 بأبيجان بساحل العاج، تحت شعار “استمرارية انتاج وتحويل المنتجات الفلاحية”، وسيتم معالجة تحدّيات سوق البن في إفريقيا، ويُرتقب أن تنعقد الطبعة السادسة للمعرض الدولي الصين – الدول العربية من 21 إلى 24 سبتمبر 2023 في ينتشوان – على مستوى نينغشيا بالصين، والتي سيشارك فيها متعاملون اقتصاديون جزائريّون، حيث يهدف هذا الحدث الاقتصادي الهام إلى تعزيز التعاون بين الصين والدول العربية في مجالات الاقتصاد، التجارة، الطاقة، العلوم، التكنولوجيا والزراعة، وكذا استكشاف أقطاب جديدة للنمو الاقتصادي.