170 ألف منصب شغل جديد في قطاع السياحة

عقب اعتماد 2500 مشروع

كشف مدير الاستثمار بوزارة السياحة أمين غربي، أن اللجنة القطاعية للمشاريع السياحية اعتمدت لحد الآن أزيد من 2500 مشروع من شأنه توفير أكثر من 300 ألف سرير وأزيد من 170 ألف منصب شغل دائم.

وأكد المتحدث في تصريح إعلامي، على وجوب إنجاز مشاريع جديدة لتدارك النقائص المسجلة في مجال الإيواء على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن اللجنة القطاعية للمشاريع السياحية اعتمدت لحد الآن أزيد من 2500 مشروع من شأنه توفير أكثر من 300 ألف سرير وأزيد من 170 ألف منصب شغل دائم.

وجدد مدير الاستثمار بالوزارة تأكيده، على أن القطاع يستلم سنويا “أزيد من 40 مؤسسة فندقية جديدة”، فيما قدر عدد الفنادق المتوفرة حاليا بـ”1462 فندق يوفر 122 ألف سرير”، ويوجد حاليا على حد تعبيره، “751 مشروع طور الإنجاز من شأنه توفير 100 ألف سرير خلال 2024″ و”100 مشروع سياحي سيدخل حيز الخدمة خلال السنة المقبلة من شأنه أن يوفر أكثر من 7500 سرير جديد وإنشاء 2800 منصب شغل”.

ومن جهته، أكد مدير الحمامات المعدنية والنشاطات الحموية، جمال عليلي، عن توفر 282 منبع حموي من بينها 50 منبعا يمكن الاستثمار فيها نظرا لـ”نوعيتها الجيدة”، إلى جانب منح لحد الآن 90 حق امتياز للمستثمرين لاستغلال المواقع الحموية، مشيرا إلى وجود لحد الآن ثلاثة مركبات للعلاج بمياه البحر على المستوى الوطني، اثنين بوهران وآخر بسيدي فرج بالجزائر العاصمة..

ودعا، عليلي المستثمرين إلى “اقتحام” هكذا مشاريع بالنظر للإمكانات الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر في هذا المجال الذي يساهم في تطوير السياحة الداخلية وخلق الثروة وتعزيز المجال الصحي.

أما رئيس الفيدرالية الوطنية للحرف والصناعة التقليدية والسياحة، رضا ياسين، دعا الجهات المعنية إلى اتحاد إجراءات تحفيزية لمساعدة المستثمرين في النشاط للتمكن من الإقلاع به وبناء مقصد سياحي بـ”امتياز” بالنظر للتنوع السياحي الذي تزخر به مختلف مناطق الوطن وإنشاء وجهات جديدة لاسيما في المناطق المعزولة وإعادة الاعتبار لصيغة السكن لدى المضيف وتثمين مختلف أنواع السياحة.

س. ع