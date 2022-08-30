1700 منصب عمل توفرها شركة “إيني” قريبًا

شراكة مع الإيطاليين لإنتاج مكونات المحطات الشمسية

ستشرع المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية الكائنة بسيدي بلعباس “عما قريب” في تصنيع المكونات الأساسية لمحطات الطاقة الشمسية بالشراكة من المؤسسة الإيطالية “فايمر”، حسب ما علم الثلاثاء من “واج” لدى الرئيس المدير العام لذات المؤسسة العمومية عباس ميكامن.

وأوضح ذات المسؤول أن المشروع يندرج في إطار اتفاقية ثنائية أبرمت في 14 ديسمبر الماضي بين المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية والشركة الإيطالية لصناعة مكونات الطاقة الشمسية “فايمر” من أجل استحداث وحدة تصنيع “فايمر الجزائر” متخصصة في تصنيع مكونات ووحدات اتصال لمحطات الطاقة الشمسية ومعدات المراقبة لصناعة الطاقة الشمسية.

وأبرز أن الشريكين سطرا في إطار هذه الاتفاقية الثنائية أهدافا أخرى منها تكوين العمال وتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات فيما يتعلق بتسيير مؤسسة دولية في المقام الأول والإنتاج المحلي وفق المعايير الدولية واستحداث أكثر من 300 منصب شغل مباشر و1.400 غير مباشر.

وأشار الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار تنويع الاستثمار بالمؤسسة ويرمي إلى استحداث صناعة جديدة على مستوى السوق الوطنية والتي ستتكفل بتصنيع المكونات الأساسية لمحطات الطاقة الشمسية وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقوي للطاقات المتجددة التي تطمح إلى بعث 1000 ميغاواط في السنة مع آفاق 2035.

ومن المرتقب تصنيع تشكيلة متنوعة من قطع ومكونات وحدات الاتصال والتحويل لمحطات الطاقة الشمسية من أحدث التكنولوجيات ولواحقها بمعدل إدماج قد يصل إلـى 50 بالمائة خلال الخمس سنوات الأولى من النشاط، استنادا لذات المسؤول.