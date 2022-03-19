1727 جزائري عبروا الحدود الأوكرانية باتجاه بولندا

أكدت وزارة الخارجية، أن عدد الجزائريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية باتجاه بولندا بتاريخ 17 مارس 2022، قد بلغ 1727 مواطن.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية، السبت، بأن الرقم المعلن عنه يمثل مجمل أعضاء الجالية المسجلين لدى المصالح القنصلية لسفارة الجزائر بكييف.

وتابع المصدر في هذا السياق “وفضلا عن عملية الإجلاء الأولى التي تم تنظيمها يوم 3 مارس 2022، تؤكد الوزارة أن السلطات الجزائرية تحرص كل الحرص على ضمان سلامة أفراد الجالية، حيث قامت سفارات الجزائر في كل من بولندا، رومانيا والمجر بتسخير كافة إمكانياتها للتكفل الأمثل بالرعايا الجزائريين الذين تواصلوا مع مصالحها”.

إلى ذلك، وفي ما يخص الفقيد محمد عبد المنعم طالبي، تنوّه وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج إلى أن الظروف الاستثنائية الصعبة الراهنة في مدينة خاركيف تحول دون إمكانية نقل جثمان الراحل نحو أرض الوطن، وسيتم التكفل بذلك حال توفر الظروف المناسبة.