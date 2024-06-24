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الجزائر

176 شقة للبيع بصيغة الترقوي الحرّ (LPL) في جنان السفاري.. وهذه أسعارها

الشروق أونلاين
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176 شقة للبيع بصيغة الترقوي الحرّ (LPL) في جنان السفاري.. وهذه أسعارها
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تعبيرية

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية يوم الإثنين، عن فتح التسجيلات عبر منصتها الإلكترونية، لاقتناء 176 مسكن ضمن برنامج الترقوي الحرّ (LPL) في العاصمة.

السكنات المعنية موجودة بمنطقة جنان السفاري، وستبدأ عملية بيعها يوم الأربعاء 26 جوان الجاري، عند الساعة الحادية عشر 11:00 صباحا.

ويشمل الموقع شققا ذات 4 غرف و5 غرف، وشقق مزدوجة (Duplex) ذات 5 غرف، وأخرى ذات 6 غرف. أما بالنسبة لمساحة الشقق وأسعارها فهي كالتالي:

  • مساحة الشقة ذات 4 غرف: من 140.42 متر مربع إلى 166.19 متر مربع. ويبدأ سعرها من 3.3 إلى 3.9 مليار سنتيم.
  • مساحة الشقة ذات 5 غرف: من 166.41 متر مربع إلى 185.83 متر مربع. ويبدأ سعرها من 3.9 إلى 4.4 مليار سنتيم.
  • مساحة الشقة المزدوجة ذات 5 غرف، 279.43 متر مربع. ويبلغ سعرها 6.7 مليار سنتيم.
  • مساحة الشقة المزدوجة ذات 6 غرف: 316.13 متر مربع. ويبلغ سعرها 7.5 مليار سنتيم.

والسكن الترقوي الحرّ (LPL) صيغة سكنية مشابهة لصيغة السكن الترقوي العمومي LPP. لكن مع فرق جوهري بين الصيغتين.

ويتمثل الفرق الأساسي بين LPL وLPP ببساطة في كون صيغة “الترقوي الحرّ” حُرّة. أي من دون شروط مسبقة. عكس ماهو الحال بالنسبة لصيغة “الترقوي العمومي”، التي يتطلب الاكتتاب فيها عدّة شروط.

فمن بين الشروط التي يجب توفّرها في الراغبين بالحصول على سكنات LPP، أن تتراوح مداخيل كلا الزوجين بين 12 مليون سنتيم، و60 مليون سنتيم شهريا.

بمعنى أنّ المواطنين الذين تقلّ مداخيلهم (بالنسبة لكلا الزوجين معا)، عن 12 مليون سنتيم شهريا، أو تزيد عن 60 مليون سنتيم شهريا، لا يحقّ لهم الحصول على هذا النوع من السكنات.

وقد تمّ إطلاق صيغة LPP في سنة 2014. بهدف تلبية حاجات المواطنين غير المؤهلين للحصول على السكن بصيغ أخرى، بسبب ارتفاع مداخيلهم عن المستوى المحدّد.

بالمقابل، يمكن لجميع المواطنين الراغبين في اقتناء سكنات ترقوية بأسعار مناسبة. من الذين لا تتوفّر فيهم الشروط المذكورة سابقا، أن يسجّلوا طلباتهم لاقتناء سكنات “الترقوي الحرّ” LPL.

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