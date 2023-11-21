18 استخداما آخرا للملح ستكتشفينه لأول مرة

لا يقتصر استخدام ملح الطعام في الطبخ وحسب، بل لديه العديد من الفوائد المهمة التي ربما ستكتشفينها لأول مرة لكونها غير شائعة وقليلة التداول.

ومن بين هذه الاستخدامات:

إبعاد النمل

لإبعاد النمل عن بيتك، رشي الملح في المداخل، وعلى عتبات النوافذ وفي أي مكان آخر يستخدمه النمل للتسلل إلى الداخل.

التخلص من الأعشاب الضارة

للتخلص من الأعشاب الضارة التي تنمو في الحديقة، يُنصح برش الملح على العشب وسكب الماء الساخن جدا فوقه.

هذه ليست طريقة فعالة للغاية للتخلص من النباتات غير المرغوب فيها فحسب، بل إنها أيضا صديقة للبيئة ورخيصة الثمن.

تنظيف المكواة

يستخدم المسحوق الأبيض على قطعة من الورق المشمع، ثم تمرير المكواة فوقها وفركها برفق، حيث ستبدو المكواة وكأنها جديدة تماما.

إزالة الصقيع

تُغمس إسفنجة في الماء المملح وتفرك على النوافذ، ولن تتجمد حتى عندما ينخفض الزئبق إلى ما دون الصفر.

شموع مقاومة للتنقيط

إذا قمت بنقع الشموع الجديدة في محلول ملحي قوي لبضع ساعات، ثم جففتها جيدا، فلن تتساقط عند حرقها، بحسب موقع didyouknow

إزالة الروائح الكريهة

يتمتع الملح بتأثيرات رائعة لإزالة الروائح الكريهة، مما يجعله رائعا لإنعاش الأحذية الرياضية ذات الرائحة السيئة.

تنظيف الإسفنج

يمكن استخدام المسحوق الأبيض لتنظيف اسفنجة المطبخ، بدلا من شراء إسفنجات جديدة، وذلك بنقعها في لتر من الماء وربع كوب من الملح.

تسريح البالوعات

لتسريح البالوعات، يُلقى نصف كوب من الملح في البالوعة، ثم تفتح حنفية الماء البارد عليه، حيث سيتم التخلص من الروائح وإزالة أي شيء عالق في المصرف.

إزالة أحمر الشفاه

للحصول على حل سريع، رشي بعض الملح على الملابس التي فيها أحمر الشفاه، ثم افركي بلطف بأصابعك لتزول مباشرة.

تنظيف الزهور الاصطناعية

نظفي الزهور الاصطناعية بسرعة من خلال وضعها في كيس مع بعض الملح ورجّها، حيث ستتخلص من الغبار المتراكم على بتلاتها.

إزالة الدهون من المقلاة

افركي المقلاة بالملح قبل غسلها بالصابون أو منظف غسالة الأطباق لإزالة الدهون بسهولة.

تنظيف لوحة التقطيع

إذا اكتسبت لوحة التقطيع الخاصة بالمطبخ رائحة كريهة، يتم غسلها بالماء والصابون، وفركها بقطعة قماش مبللة مغموسة في الماء والملح.

تهدئة لدغة النحلة

إذا تعرضت للدغة نحلة، بلّلي مكان اللدغة على الفور ثم قومي بتغطيتها بالملح، بحسب موقع littlethings.

الحفاظ على الحليب طازجا

للحفاظ على الحليب لفترة أطول، أضيفي قليلا من الملح إلى الزجاجة ورجيها جيدا.

تحسين نكهة القهوة

إذا كانت القهوة مُرة جدا، يمكن إضافة قليل من الملح لتحسين النكهة

تخفيف التهاب الحلق

إذا كنت تعانين من التهاب الحلق، قومي بإذابة ملعقتين صغيرتين من الملح في الماء الدافئ والغرغرة.

يمكن للمحلول الملحي أن يسحب السوائل الزائدة من الأنسجة الملتهبة في الحلق، مما يجعلها أقل ألما ويمكنه أيضا إزالة البكتيريا والفطريات من الحلق.

تخفيف انتفاخ العين

اخلطي قليلا من الملح في الماء الساخن، ثم ضعيه على المناطق المنتفخة حول عينيك باستخدام قطعة من القطن، لأن الملح يسحب الرطوبة ويشد الجلد.

منح التوهج للبشرة

قومي بتدليك خليط الملح وزيت الزيتون على بشرتك بحركات دائرية، واتركيه لبضع دقائق ثم اغسليه.

يعمل التدليك على زيادة الدورة الدموية لبشرتك، كما يعمل زيت الزيتون على ترطيب البشرة ويعمل الملح على إزالة خلايا الجلد الميتة، وفقا لموقع saltassociation