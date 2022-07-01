18 جامعة نموذجية لتكوين المهندسين والمعماريين مجددا

تعميم عودة التخصص تدريجيا إلى باقي الجامعات

ستتولى 18 جامعة نموذجية مجددا مهمة تكوين المهندسين المدنيين والمعماريين على المستوى الوطني، من بينها ثلاث جامعات سينطلق بها هذا التكوين خلال الدخول الجامعي القادم، حسب ما كشفه الخميس بالبويرة، إطار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح الأمين العام للوزارة، حكيم بن تليس، في ندوة صحفية على هامش لقاء جهوي بالبويرة لعمداء جامعات وسط البلاد، أن تكوين المهندسين المدنيين والمعماريين سينطلق مجددا بـ18 جامعة نموذجية عبر الوطن من بينها جامعة سعد دحلب بالبليدة بالنسبة لمنطقة الوسط، وجامعة العلوم والتكنولوجيات بوهران (غرب)، وجامعة سطيف 1 لمنطقة الشرق.

وأشار بن تليس إلى توفر البعض من هذه الجامعات النموذجية على تجربة سابقة في الميدان، قبل إدراج نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه، عام 2004 لافتا إلى تعميم عودة هذا التكوين تدريجيا إلى باقي جامعات البلاد ابتداء من العام المقبل.

وفي سياق متصل، ذكر بن تليس أن الهدف من اللقاء الجهوي لجامعات الوسط يتمثل في “دراسة وتقييم السنة الجامعية 2021-2022 مع التحضير للدخول الجامعي المقبل بغرض تحسين ظروف الطلاب والمسجلين الجدد”.

ويرمي هذا اللقاء أيضا إلى إيجاد الحلول الكفيلة بسد النقائص المسجلة سابقا ببعض المؤسسات الجامعية، بالإضافة إلى نقاط أخرى من بينها التكوين عن بعد، الذي يهدف القطاع لتجسيده كدعامة للتكوين، وفقا للسيد بن تليس الذي يعتبر التجربة المكتسبة في مجال التكوين عن بعد خلال أزمة كوفيد- 19 “مكسب للقطاع”.

كما أعلن الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمناسبة عن إدراج تخصصات تكوينية جديدة في مجال التعليم العالي، من بينها العلوم الصحية، ليرتفع بذلك عدد مجالات التكوين إلى 15.

للإشارة سبق وأن عقد لقاء جمع جامعات الغرب بولاية تيارت، فيما يرتقب تنظيم اجتماع جامعات شرق البلاد السبت المقبل بجيجل، حسب ذات المسؤول.