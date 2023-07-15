18 جويلية آخر موعد لتقديم مندوبي مؤتمر المركزية النقابية

المستوى الثقافي ورقم بطاقة الانخراط من شروط المشاركة

حددت المركزية النقابية تاريخ 18 جويلية الجاري كآخر أجل لاستلام قوائم المندوبين الذين سيشاركون في المؤتمر الاستثنائي “الجامع” المزمع تنظيمه يومي 23 و24 جويلية الجاري بالعاصمة، والتي ستكون وفق جملة من الشروط، أبرزها المستوى الثقافي وإجبارية تقييد رقم بطاقة الانخراط للمندوب، بغية سد الطريق أمام النقابيين المزيفين.

وحسب ما توفر لـ “الشروق” من تفاصيل، فإن الأمانة العامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين راسلت الاتحادات الولائية عبر كافة ولايات الوطن، بعد دراسة تمثيل كل ولاية حسب عدد المنخرطين في التنظيم النقابي والتصفية المالية المصرح بها لدى قسم المالية بالمركزية النقابية.

ووفق نفس المصادر، فإن المركزية النقابية طلبت من الاتحادات الولائية استخراج المندوبين المعنيين بالمشاركة في المؤتمر حسب العدد المحدد لكل ولاية، وشددت على ضرورة موافاتها بالاستمارات ومحاضر استخراج المندوبين قبل تاريخ 18 جويلية 2023.

وأوضح أن الاتحادات الولائية مطالبة بتقديم تفاصيل ومعلومات عن المندوبين تتضمن الاسم واللقب والاتحاد الولائي الذي ينتمي إليه والقطاع الذي ينشط به والمهنة والصفة النقابية.

وحسب مصادرنا، فإن قيادة التنظيم ولجنة تحضير المؤتمر أصرت على ضرورة موافاتها برقم بطاقة الانخراط الخاصة بالنقابي كي تسد الباب أمام المحاباة وتقديم مؤتمرين لا علاقة لهم بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، وفتح الباب أمام النقابيين الحقيقيين لتمثيل العمال وقطاعاتهم في المؤتمر الاستثنائي.

كما تم إدراج المستوى الثقافي بين المعطيات الواجب تقييدها في الاستمارة الخاصة بالمندوبين المشاركين في المؤتمر، مع مراعاة تواجد عنصري الشباب والمرأة، خصوصا أن قيادة التنظيم رافعت لصالح توسيع وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في المركزية النقابية وخصوصا في المؤتمر الاستثنائي خلال المؤتمر الدولي للعمل بجنيف السويسرية في شهر جوان الماضي، وأيضا خلال الدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة نهاية ماي الماضي.

وقد شرعت الاتحادات الولائية اعتبارا من السبت، في تنظيم عمليات انتخاب واختيار المندوبين المعنيين بالمشاركة في المؤتمر الاستثنائي “الجامع” عبر مختلف الولايات، بعد أن أسندت لها العملية عوضا عن الفدراليات والنقابات الوطنية.

وتفيد المصادر الذي تحدثت إليها “الشروق”، أن الحرص على مشاركة النقابيين الحقيقيين في المؤتمر الاستثنائي يهدف أيضا لتجسيد توجه القيادة لعقد مؤتمر “جامع وشامل” لكل النقابيين والعمال، بعيدا عن النزاعات والاقصاءات ليكون قوة اقتراح لضمان استقرار حقيقي ومرافقة المساعي الاقتصادية لجلب المستثمرين الأجانب في إطار شراكة رابح-رابح، وهي نقاط دافعت عنها القيادة خلال مؤتمري جنيف والقاهرة قبل عدة أسابيع.

ويعقد المؤتمر الاستثنائي للمركزية النقابية في ظل قانون ممارسة العمل النقابي الجديد الذي أقره البرلمان بغرفتيه، حيث من المنتظر أن تخضع لوائح الاتحاد العام ممثلة في التنظيم الداخلي والقانون الأساسي للمطابقة مع النص القانوني الجديد خلال أشغال المؤتمر.