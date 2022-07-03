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رياضة

18 ذهبية للرياضة الجزائرية

علي بهلولي
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18 ذهبية للرياضة الجزائرية
المبارزة سوسن بوضياف

نالت الرياضة الجزائرية مساء الأحد ثلاث ميداليات ذهبية، في ألعاب البحر المتوسّط نسخة وهران 2022.

جاء ذلك بِواسطة العدّاء جمال سجاتي، الذي تصدّر لائحة ترتيب نهائي سباق 800م، بِتوقيت قدره 1د و44ثا و52ج. والمبارزة سوسن بوضياف التي تغلّبت في النهائي على منافسة لها من إيطاليا. وأيضا السباح جواد صيود في اختصاص 200م سباحة متنوّعة.

وارتفعت حصيلة الرياضة الجزائرية في هذا المحفل إلى 18 ميدالية ذهبية.

ونال العدّاء ياسين حتحات فضّية سباق 800م، بِتوقيت قدره 1د و44ثا و79ج. وحصد زميله أمين بوعناني الفضّة أيضا، في نهائي سباق 110م حواجز، بِتوقيت قدره 13ثا و38ج.

وحازت العدّاءة زوينة بوزبرة على برونزية منافسة رمي المطرقة نساء، بعد أن تموقعت في المركز الثالث في النهائي، بِرمية قدرها 65.45م.

واكتفى الربّاع طوايري بِنيل البرونزية، في رياضة رفع الأثقال صنف الخطف ووزن 89 كلغ.

وقبل ذلك، أهدت ربّاعة رفع الأثقال مغنية حمادي إلى الجزائر ميداليتَين.

وحازت مغنية حمادي فضية صنف الخطف وزن 71 كلغ، وبرونزية صنف النثر في الوزن ذاته.

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