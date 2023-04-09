18 مباراة بِلا خسارة لِشباب بلوزداد

نجح شباب بلوزداد رائد ترتيب بطولة القسم الوطني الأوّل سهرة الأحد، في المباراة رقم “18” له في هذه المنافسة بِلا خسارة.

وتعادل شباب بلوزداد مع المُضيّف اتحاد بسكرة، لِحساب الجولة الـ 22 من عمر البطولة الوطنية، فثبّت نفسه في لائحة الفريق الوحيد الذي لم يسقط بعد في فخّ الهزيمة.

وعمّق الرّائد شباب بلوزداد الفارق بينه وبين الوصيف شباب قسنطينة إلى 7 نقاط.

وتألّق لاعبا مولودية البيّض أحمد غانم وعبد الصمد بونعامة، بِتوقيع كلّ واحد منهما ثنائية في مرمى “الجريح” هلال شلغوم العيد، الذي وضع في جولة سابقة قدما في القسم الثاني. فرفع غانم غلّته إلى 5 أهداف، ويجمع بونعامة في جعبته هدفَين.

وكانت هذه الجولة قد عرفت تنظيم أربعة لقاءات الجمعة والسبت الماضيَين.

وجاءت نتائج المقابلات الأربع كالتالي:

ا.بسكرة 1 – ش.بلوزداد 1

ش.الساورة 1 – ج.الشلف 1

ه.شلغوم العيد 0 – م.البيّض 6

ن.البارادو 1 – ش.القبائل 0

وتشكّلت لائحة الترتيب كما يلي:

1- ش.بلوزداد 44ن (ناقص 4 مقابلات)

2- ش.قسنطينة 37ن (ناقص مقابلة)

3- و.سطيف 35ن (ناقص مقابلة)

4- م.الجزائر 32ن (ناقص مُقابلتَين)

5- ا.خنشلة 31ن (ناقص مُقابلتَين)

6- م.البيّض 30ن (ناقص مقابلة)

7- ش.الساورة 30ن

8- ا.العاصمة 29ن (ناقص 4 مقابلات)

9- أ.الأربعاء 28ن

10- ا.بسكرة 28ن

11- ج.الشلف 27ن (ناقص مقابلة)

12- م.وهران 27ن (ناقص مُقابلتَين)

13- ن.مقرة 26ن (ناقص مُقابلتَين)

14- ن.البارادو 20ن (ناقص 3 مقابلات)

15- ش.القبائل 17ن (ناقص 3 مقابلات)

16- ه.شلغوم العيد 2ن