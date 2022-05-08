18 مليارا تجرّ 28 إطارا إلى أروقة العدالة

يمثلون أمام قضاء سكيكدة

يمثل، صباح الإثنين، أمام قاضي التحقيق بمجلس قضاء سكيكدة، 28 شخصا، يشتغلون بمصنع الإسمنت بحجار السود، ببلدية بكوش لخضر، أقصى شرق ولاية سكيكدة، ما بين متهمين وشهود، من بينهم المدير العام للمصنع، ورؤساء مصالح وموظفون وأعضاء لجان منها لجنة الصفقات وتقييم العروض، حيث وجهت إليهم عدة تهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة وتهم أخرى بين جناية وجنحة، علما أن حيثيات القضية تعود إلى شهر أكتوبر من سنة 2020، وذلك على إثر شكوى تقدم بها مقاول للعدالة، بعد أن شك في طريقة إبرام إحدى الصفقات، إلى الجهات الوصية.

وقد استمع قاضي التحقيق لدى محكمة عزابة، الأسبوع الماضي، إلى 28 شخصا ما بين متهمين وشهود، بناء على التهم المتابعين بها، التي تتعلق بسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة، حيث أفضت التحقيقات إلى الإفراج المؤقت عن جميع المتهمين، غير أن وكيل الجمهورية طعن في القرار وقرر الاستئناف لدى غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سكيكدة، حيث برمجت القضية لنهار اليوم الاثنين، وذلك بعدما اكتشف أثناء التحقيق، صفقة عمومية خاصة بإنجاز مستودع على مستوى المصنع، وهو المشروع الذي قارب الغلاف المالي المخصص له رقم 18 مليار سنتيم، واستفاد منه مقاول بطرق غير قانونية، وأنجزه بقيمة دون رقم 18 مليارا بكثير، أين تم استدعاء أكثر من 28 شخصا من بينهم عدد من كوادر المصنع من طرف فصيلة الأبحاث للمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية سكيكدة، وذلك على إثر الشكوى المذكورة.

للإشارة، فإن هذه القضية سيتم من خلالها الإطاحة بعدة رؤوس كبيرة في حال ثبوت التهم الموجهة إليهم وتغيير خارطة أحد أكبر مصانع الإسمنت في الجزائر.