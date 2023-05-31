18 مليار سنتيم قروضا حسنة لـ611 حاج جزائري

مسؤول الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري لـ"الشروق":

تزامنا وموعد أوّل رحلة للحجاج الجزائريين إلى البقاع المقدّسة، استفاد 611 حاج جزائري من قروض حسنة تصل 17.9 مليار سنتيم لأداء الركن الخامس من الإسلام خلال موسم 2023، على مستوى شبابيك الصيرفة الإسلامية التابعة للقرض الشعبي الجزائري، في حين تقرّر تمديد فرصة الاستفادة من التمويل إلى الأسبوع المقبل للمتأخرين ومن لم يُسعفهم الحظ في الاستفادة من التمويل.

وفي السياق، يكشف مسؤول الصيرفة الإسلامية على مستوى القرض الشعبي الجزائري سفيان مزاري في تصريح لـ”الشروق”: أن القرض الحسن للحج (حاجي) الذي تم إطلاقه قبل 3 أسابيع شهد إقبالا منقطع النظير من طرف الحجاج على مستوى مختلف الشبابيك الإسلامية للبنك، إذ عادل التمويل إلى غاية 28 ماي نحو 179 مليون دينار أي 17.9 مليار سنتيم، في حين قُدّر عدد الحجاج المستفيدين من التمويل بـ611 حاج جزائري في وقت قياسي للغاية لم يزد عن 20 يوما.

وأوضح مزاري أن التوافد مستمر على شبابيك القرض الشعبي الجزائري، إذ أن العملية تمتد إلى غاية الأسبوع المقبل رغم استكمال إجراءات دفع المستحقات على مستوى بنك الجزائر، وغلق العملية، إلا أنه نظرا للإقبال الذي لا تزال تشهده الشبابيك بالولايات، فقد تم تمديد العرض لأصحاب الظروف الاستثنائية والمتأخرين عن الموعد، إذ توقّع تسجيل قائمة إضافية تصل 20 شخصا مسجّلا في القرض الحسن “حاجي”، إلى جانب الـ611 المُعلن عنهم.

أما مسؤولة الصيرفة الإسلامية على مستوى البنك الوطني الجزائري أمينة عثمانية فتؤكّد أنه لحد الساعة لم يتم جرد عدد المستفيدين من القرض الحسن “السبيل”، إلا أنها تتوقع أرقاما قياسية، خاصة وأن تمويل البنك الوطني الجزائري يصل 45 مليون سنتيم، في حين تقول أن “بي أن، أ” كانت أوّل من أطلق العملية السنة الماضية، وقامت بتمديد القرض الحسن لموسم 2023 أيضا، كما أن عملية التسجيل رغم استكمال دفع التكاليف على مستوى بنك الجزائر، لكنّها على مستوى البنك الوطني الجزائري مستمرة لأصحاب جوازات المجاملة، الذين لم يتمكّنوا من تسديد مبلغ الحج مبكّرا ولم يستفيدوا من القرض، مشدّدة على أن الرد على الحجاج أصحاب الملفات يتم بشكل فوري بمجرّد تقديم الملف كاملا.

وأماط القرض الشعبي الجزائري اللثام عن تفاصيل القرض الحسن للحج، الموجّه للجزائريّين المتجّهين للبقاع المقدّسة الذين يقل سنّهم عن 75 سنة قبل أسابيع، وحسب التفاصيل التي نشرتها “الشروق”، يشمل القرض كل من يتقاضى 30 ألف دينار شهريا أو أكثر ويكون السداد في ظرف 24 شهرا بعد 3 أشهر من الاستفادة من القرض، أي في مدّة إجمالية تعادل الـ27 شهرا.

ومدّد البنك الوطني الجزائري خلال هذه السنة عملية تسويق قرضه الموجه للحجاج والمطابق للشريعة الاسلامية، حسب ما أكده بيان لهذه المؤسسة المالية، موضحا “أن هذا القرض بدون فوائد القائم على مبدأ “القرض الحسن” والذي أُطلق عليه اسم “السبيل”، موجه للأشخاص الحاصلين على جواز سفر الحج، أو أزواجهم أو أحد أبنائهم أو أصولهم المباشرين”، مضيفا ان “مبلغ التمويل قد يصل إلى 45 مليون سنتيم مع مدة سداد تمتد على 24 شهرا منها ثلاثة أشهر مؤجلة، وبدون هامش فائدة.