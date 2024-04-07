18 نصيحة لتجنب عسر الهضم في عيد الفطر

يمنح الكثير لأنفسهم رخصة مفتوحة لتناول كل ما تصل إليه أيديهم في عيد الفطر تعويضا على شهر من الصيام، ما يجعلهم يصابون بعسر الهضم.

في حين ينصح الأطباء بالعودة التدريجية للنظام المتبع في الأيام العادية، لتفادي اضطراب في الجهاز الهضمي، بينما يحتاج الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة إلى التعامل بحذر مع مأكولات وحلويات العيد.

ماذا تأكل في اليوم الأول من العيد؟

– يُنصح بالعودة تدريجيا إلى نظام الوجبات الرئيسية، بحيث تكون أقرب في البداية إلى أوقات الفطور والسحور، ومن ثم الانتقال تدريجياإلى أوقات الوجبات المعتادة، لاستعادة الجسم نظامه الغذائي المعتاد.

– يُنصح البدء بتناول كميات صغيرة من الطعام من أجل إتاحة الفرصة لحدوث عملية هضم كاملة ومريحة وبالتالي الحيلولة دون الوقوع في مشكلة عسر الهضم.

– يُفضل تناول وجبات صغيرة ومتعددة، بهدف إراحة الجهاز الهضمي والحمايةمن السمنة.

– يجب مضغ الطعام جيدا، للوقاية من الاضطرابات الهضمية، والتوقف عن الأكل فور الشعور بالشبع.

– الإكثار من شرب السوائل مما يساعد في الحفاظ على نشاط الجسم وتجنب الكسل والخمول، حسب موقع altibbi.

مرضى السكري

لتجنب ارتفاع السكر في الدم خلال أيام العيد، يَنصح أخصائيو التغذية بتناول الوجبات بناء على إرشاداتهم الخاصة وتناول الأدوية والأنسولين حسب التعليمات.

يجب على مريض السكري عدم تناول النشويات بإفراط مثل الأرز والفاكهة لا سيما التمر كي لا يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم.

يجب تناول السلطة والخضراوات المطبوخة واللحوم المشوية أو المحمرة الخالية من الدهون والدجاج والأسماك، ويمكن توزيع الوجبات إلى 3 وجبات.

مرضى القلب

لا بد من تقليل تناول الملح والدهون في الوجبات ويفضل توزيع الوجبات اليومية إلى 6 وجبات صغيرة، ذلك أن كثرتها قد تؤدي إلى إرهاق القلب.

يُفضل تناول السوائل بكميات صغيرة وبنمط متكرر، والتقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل المشروبات الغازية والشاي والقهوة.

– لا بد من الاعتدال في تناول الحلويات، ويُفضّل أن تكون مصنوعة في البيت وقليلة الدسم

مرضى ارتفاع ضغط الدم.

من الضروري الاعتدال في تناول الأطعمة التي تحتوي على الملح والدهون مثل المكسرات المالحة والمخللات والأطعمة المدخنة وغيرها.

ولتجنب الأطعمة الغنية بالدهون والأطعمة المقلية يمكن تناول وجبات صغيرة ومتعددة موزَّعة على أكثر من توقيت في اليوم، وفقا للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك.

ما هي المأكولات التي يجب تجنبها؟

-عدم الإسراف في تناول حلوى العيد، لأنهامضرةبالصحة بشكل عام، إذ تؤدي إلى تفاقم مخاطر ارتفاع السكري، وترسب الدهون في الشرايين، مما قد يؤدي إلى انسدادها والإصابة بمرض تصلب الشرايين.

-عدم تناول المقليات والتقليل من الدهون في الطعام

– يُحذّر من شرب الشاي أو القهوة في الصباح على معدة خاوية، لأن ذلك قد يسبب اضطراب والتهاب المريء والمعدة، كما يؤدي إلى فقدان الشهية وازدياد حموضة المعدة.

– يُنصح بممارسة أي نشاط رياضي مناسب خلال فترة إجازة العيد، حتى لا نصاب بالخمول والكسل والبدانة.

-الإكثار من تناول المياه، نظرا لأننا نشرب كمية أقل من الماء خلال رمضان، فمن الجيد تعويض ذلك عن طريق تناول حوالي 2 إلى 2.5 لتر من السوائل يوميا لتنشيط عملية التمثيل الغذائي، بحسب موقع sehatok.