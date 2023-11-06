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18 وكالة أممية تقول لإسرائيل : لقد طفح الكيل !

الشروق أونلاين
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18 وكالة أممية تقول لإسرائيل : لقد طفح الكيل !
يونيسيف
وقعت 18 وكالة تابعة لهيأة الأمم المتحدة بيانا مشتركا حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ ما يقارب من شهر من العدوان.

وقعت 18 وكالة تابعة لهيأة الأمم المتحدة بيانا مشتركا حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ ما يقارب من شهر من العدوان. الوكالات قالت لإسرائيل في بيانها : لقد طفح الكيل !

الوكالات قالت في بيانها الذي أصدرته الأمس الأحد، 5 نوفمبر أن “عمليات القتل المروعة لعدد أكبر من المدنيين في غزة هي أمر مثير للغضب، كما هو الحال مع حرمان 2.2 مليون فلسطيني من الغذاء والماء والدواء والكهرباء والوقود. ” لتضيف “وفي غزة، وفقاً لوزارة الصحة، قُتل ما يقرب من 9500 شخص، من بينهم 3900 طفل وأكثر من 2400 امرأة. ويحتاج أكثر من 23 ألف جريح إلى العلاج الفوري داخل المستشفيات المثقلة بالأعباء”.

الوكالات الأممية المشكلة لـ”اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة” قالت أن “شعبًا بأكمله محاصر ويتعرض للهجوم، ويُحرم من الوصول إلى أساسيات البقاء على قيد الحياة، ويتعرض للقصف في منازلهم وملاجئهم ومستشفياتهم وأماكن عبادتهم. هذا غير مقبول.”

موقعو البيان المشترك من مؤسسات أممية قالوا أنه يجب حماية المدنيين والبنية التحتية التي يعتمدون عليها، بما في ذلك المستشفيات والملاجئ والمدارس. حيث قامت القوات الإسرائيلية  بأزيد من 100 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في غزة.

كما طالبوا كذلك بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع في أسرع وقت، ليختموا بيانهم “نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. لقد مرت 30 يوما. لقد طفح الكيل. وهذا يجب أن يتوقف الآن.”

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