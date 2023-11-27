18 ولاية جنوبية معنية بـ”التحرّي” واللجان الاستعلاماتية

بوغالي يعطي تعليماته لرؤساء اللجان البرلمانية

وجه رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي تعليمة شفوية إلى رؤساء اللجان البرلمانية الدائمة تحثهم على ضرورة توسيع نشاطهم النيابي في إطار اللجان الاستعلاماتية إلى الولايات الجنوبية وعدم التمركز في المناطق الشمالية، مؤكدا وجود أزيد من 18 ولاية جنوبية لم تنزل إليها اللجان البرلمانية منذ بداية العهدة التشريعية التاسعة.

وشدّد بوغالي في لقاء مغلق حضره رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء المكاتب الدائمة بالمجلس الشعبي الوطني، على ضرورة توسيع نطاق العمل الاستعلاماتي البرلماني ليشمل ولايات أخرى لم تزرها اللجان منذ بداية العهدة البرلمانية الحالية على غرار ولايات بشار وعين قزام وتسمسيلت، منتقدا في نفس الوقت تمركز العمل النيابي في إطار لجان التحرّي والتفتيش في بعض الولايات دون أخرى على غرار ولايتي وهران وتلمسان التي استقبلت أزيد من 30 بعثة استعلاماتية.

وفي نفس السياق، دعا بوغالي رؤساء اللجان البرلمانية، حسب مصادر “الشروق”، إلى التنسيق مع مجلس الأمة لتفادي الوقوع في تكرّر نفس موضوع التحقيق مع المجلس الشعبي الوطني، قائلا “إن بعض لجان الاستعلام في الدورة السابقة اصطدمت مع لجنة استعلاماتية يقودها أعضاء من مجلس الأمة في نفس الولاية وحول الموضوع ذاته”.

بالمقابل، أثار نواب في اللقاء المغلق قضية التقارير التي تُعدها اللجان البرلمانية في إطار عملها الاستعلاماتي والتي ظلت حبيسة الأدراج بالمجلس، دون الكشف عن تفاصيلها أو نقاط الظل التي توصل إليها النواب في تحرياتهم حول ملف أو قضية معينة.

وتساءل نواب في هذا الصدد عن أسباب تأخر مكتب المجلس في الرّد على طلبات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية، مؤكدين وجود أزيد من 7 طلبات لتشكيل لجان تحقيق نيابية في الولايات، إلا أن مكتب المجلس – حسبهم – رفض قبول بعضها وتماطل في الرّد عن الأخرى.

ورغم أن الخرجات الاستعلاماتية والأيام البرلمانية تندرج في إطار ممارسة العمل النيابي والرقابي للنائب، وتهدف لخدمة الصالح العام، إلا أنها تحولت مؤخرا إلى نقطة خلاف بين بعض النواب ورئاسة المجلس بسبب طريقة توزيع المهام واختيار الكتل والمعنيين بعمليات التحري والتفتيش في الولايات.

للإشارة، فقد أصدر مكتب المجلس بيانا أعقب الاجتماع الذي ترأسه إبراهيم بوغالي وحضره أعضاء مكاتب اللجان الدائمة، حيث تم التأكيد على أن اللقاء يندرج في إطار العمل على تحسين العمل النيابي والاطلاع على نشاط مكاتب اللجان الدائمة.

وقدم رؤساء اللجان خلال هذا اللقاء عروضا استفاضوا خلالها في شرح البرامج التي سطرت بالتشاور بين أعضائها وأكدوا بأنها تستجيب لمقتضى العمل البرلماني في هذه المرحلة.

كما اغتنم رئيس المجلس الفرصة بعد استعراض هذه البرامج، ليوجه الدعوة للجميع من أجل مواصلة الجهود كي تقوم اللجان بدورها المنوط بها، لاسيما في ظل العدد المعتبر من النصوص القانونية التي أحيلت على المجلس خلال هذه الدورة.

وعرفت أشغال هذا الاجتماع تقييما عاما لظروف العمل ومختلف الانشغالات المتعلقة بها، كما تم الاستماع إلى حلول مقترحة لتحسينها وذلك بما يتيح تحسين وترقية الأداء البرلماني.