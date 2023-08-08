186 حالة استغلال غير شرعي للشواطئ خلال شهر واحد
سجّلت مصالح الدرك الوطني 186 حالة استغلال غير شرعي للشواطئ في الفترة ما بين 3 جويلية و5 أوت 2023.
وأسفرت هذه الحالات عن توقيف 108 أشخاص، تم إيداع 11 منهم الحبس، حسب ما جاء في حصيلة لذات المصالح.
فقد شهدت الفترة المذكورة تسجيل:
- 96 حالة استغلال غير شرعي لمواقف السيارات،
- و218 حالة استغلال غير شرعي لأماكن التخييم.
وتم على إثر هذه المخالفات حجز 1703 شمسيات و1697 طاولة و4028 كرسي و 569 خيمة، حسب ذات الحصيلة.
في نفس الفترة، سجّلت الحصيلة 5 حوادث بواسطة المركبات المائية على مستوى شواطئ سكيكدة، عنابة، الجزائر، تيبازة ووهران.
حيث خلّفت هذه الحوادث:
- وفاة 3 أشخاص،
- وإصابة شخصين آخرين.