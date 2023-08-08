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الجزائر

186 حالة استغلال غير شرعي للشواطئ خلال شهر واحد

الشروق أونلاين
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186 حالة استغلال غير شرعي للشواطئ خلال شهر واحد
أرشيف
شاطئ جزائري

سجّلت مصالح الدرك الوطني 186 حالة استغلال غير شرعي للشواطئ في الفترة ما بين 3 جويلية و5 أوت 2023.

وأسفرت هذه الحالات عن توقيف 108 أشخاص، تم إيداع 11 منهم الحبس، حسب ما جاء في حصيلة لذات المصالح.

فقد شهدت الفترة المذكورة تسجيل:

  • 96 حالة استغلال غير شرعي لمواقف السيارات،
  • و218 حالة استغلال غير شرعي لأماكن التخييم.

وتم على إثر هذه المخالفات حجز 1703 شمسيات و1697 طاولة و4028 كرسي و 569 خيمة، حسب ذات الحصيلة.

في نفس الفترة، سجّلت الحصيلة 5 حوادث بواسطة المركبات المائية على مستوى شواطئ سكيكدة، عنابة، الجزائر، تيبازة ووهران.

حيث خلّفت هذه الحوادث:

  • وفاة 3 أشخاص،
  • وإصابة شخصين آخرين.
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