186 حالة استغلال غير شرعي للشواطئ خلال شهر واحد

سجّلت مصالح الدرك الوطني 186 حالة استغلال غير شرعي للشواطئ في الفترة ما بين 3 جويلية و5 أوت 2023.

وأسفرت هذه الحالات عن توقيف 108 أشخاص، تم إيداع 11 منهم الحبس، حسب ما جاء في حصيلة لذات المصالح.

فقد شهدت الفترة المذكورة تسجيل:

96 حالة استغلال غير شرعي لمواقف السيارات،

و218 حالة استغلال غير شرعي لأماكن التخييم.

وتم على إثر هذه المخالفات حجز 1703 شمسيات و1697 طاولة و4028 كرسي و 569 خيمة، حسب ذات الحصيلة.

في نفس الفترة، سجّلت الحصيلة 5 حوادث بواسطة المركبات المائية على مستوى شواطئ سكيكدة، عنابة، الجزائر، تيبازة ووهران.

حيث خلّفت هذه الحوادث: