189 حافلة “إيتوزا” لشغل 183 خط و10 حافلات أخرى باتجاه المقابر

منح رخص استثنائية وتدعيم الرحلات بمحطة الخروبة بمناسبة العيد

سطّرت مديرية النقل لولاية الجزائر، برنامجا يتماشى وعيد الأضحى المبارك، بغية تسهيل تنقل المواطنين سواء باتجاه أقاربهم داخل وخارج العاصمة أو إلى المقابر، في وقت وضعت خلال المناسبة أعوانا ومفتشين على مستوى المحطة البرية للخروبة، بغرض منح رخص استثنائية وتدعيم الرحلات في حال وجود عجز، لتلبية الطلب باتجاه الولايات الأخرى، سواء عشية العيد أو خلال أيام المناسبة، كما وضعت مؤسسة “إيتوزا” تحت تصرف المسافرين 189 حافلة، موزعة عبر 183 خط و10 حافلات أخرى باتجاه المقابر.

وأوضح رئيس مصلحة بمديرية النقل لولاية الجزائر، حسين عمران، خلال عرضه للتحضيرات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، المنظم الاثنين الماضي بمقر ولاية الجزائر، أنه ولضمان السير الحسن لتنقل المواطنين خلال المناسبة، تم برمجة عمليات المراقبة والتفتيش، للنظر في مدى تطبيق نظام المداومة وحسن استقبال المسافرين والتكفل بمتطلباتهم خلال المناسبة، مشيرا إلى أن مصالحه مستعدة لمنح رخص استثنائية وتدعيم الرحلات بمحطة الخروبة باتجاه مختلف الولايات بعد وضع أعوان ومفتشين للوقوف على حالات تسجيل عجز في النقل، لتلبية الطلب، لاسيما قبيل العيد وخلال أيام المناسبة، كما تم وضع مراقبين للنظر في مدى احترام تدابير النظافة وتهيئة المحطات، فضلا عن مواقف الحافلات ووسائل النقل الجماعي عبر إقليم الولاية، والوقوف على مدى ضمان المداومة واستمرارية تقديم خدمات النقل خلال هذه الفترة، لإعداد قائمة اسمية للناقلين عبر مختلف خطوط النقل وذلك بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، لاتخاذ الإجراءات الردعية في حق الناقلين المخالفين. كما اتخذت المديرية مختلف الترتيبات، لضمان الربط بين مختلف أنماط النقل، لاسيما السكك الحديدية وضمان معها التغطية في المناطق المعزولة بواسطة سيارات الأجرة خاصة باتجاه المحطة البرية للخروبة أين تشهد توافدا كبيرا قبل أيام العيد، فالنقل ما بين الولايات بمحطة “سوقرال”، الذي وضع له هو الآخر برنامج للمداومة، بتوفير 38 حافلة تحت التصرف لتلبية الاحتياجات المتوقعة، تم كذلك التنسيق مع مؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري التي تملك 19 محطة، تسيّر من طرفها، وضعت برنامجا لضمان ولولج الناقلين إلى تلك المحطات خلال أيام العيد.

أما بالنسبة لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري “إيتوزا”، فذكر المتحدث أنه ولضمان المداومة أيام العيد، برمجت المؤسسة انطلاق عمل حافلاتها من الساعة السادسة والنصف صباحا إلى غاية السابعة مساء، بوضع 189 حافلة موزعة عبر 183 خط لليوم الأول، بمعدل حافلة لكل خط، أما اليوم الثاني والثالث، فيبدأ نشاطها من الساعة السادسة والنصف إلى غاية الساعة السابعة والنصف مساء، بوضع قيد الخدمة 315 حافلة موزعة على 183 خط، أي بوتيرة رحلات كل 30 إلى 40 دقيقة، وأشار إلى تمديد العمل خلال الفترة الليلية، انطلاقا من الساعة السابعة مساء إلى منتصف الليل، حيث تم وضع للغرض 19 حافلة موزعة عبر 19 خطا، كما خصّصت المؤسسة برنامجا خاصا لتنقل المواطنين لزيارة المقابر خلال اليوم الأول والثاني من العيد، انطلاقا من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الواحدة مساء، بواسطة 10 حافلات أي بمعدل حافلتين لكل خط، ضمن 5 خطوط، ويتعلق الأمر -حسب ما ذكره المتحدث- بمحطة أول ماي باتجاه مقبرة “العالية”، من ساحة الشهداء إلى مقبرة “العالية” كذلك ومن شوفالي باتجاه مقبرة دالي إبراهيم، فضلا عن خط من الحراش إلى مقبرة “العالية”، مرورا بمقبرة باش جراح ومقبرة سيدي الطيب، إلى جانب خط آخر من محطة باش جراح نحو مقبرة سيدي رزين مرورا ببراقي، كما سيتم توفير خطوط باتجاه المقابر لضمان النقل باتجاهها بوساطة الشبكة أو خطوط الدوام النظامية أيام العيد، بالإضافة إلى برنامج خاص بالحافلة المكشوفة، انطلاقا من متنزه “الصابلات”، مقام الشهيد والبريد المركزي، وذلك من الساعة الثانية مساء إلى منتصف الليل.

الخواص هم كذلك سيشاركون في برنامج العيد، بضمان المداومة عن طريق وضع 113 حافلة تحت تصرف الناقلين، يعملون ضمن قائمة اسمية عبر مختلف الخطوط بدون احتساب الناقلين الآخرين الراغبين في استغلال خطوطهم خلال هذه الفترة

-حسب عمران- الذي أكد في المقابل، أن النقل ما بين الولايات بمحطة “سوقرال”، هو الآخر وضع له برنامج للمداومة بتوفير 38 حافلة وضعت تحت التصرف تلبية للاحتياجات المتوقعة أو احتياجات أخرى “وقمنا بالتنسيق مع مؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري التي لديها 19 محطات تسيّر من طرفها وضعت برنامجا لضمان ولولوج الناقلين إلى تلك المحطات خلال أيام العيد.

هذه مواقيت “الميترو”..”الترامواي” و”التيلفيريك”

وذكر ممثل مديرية النقل لولاية الجزائر، أن النقل عبر المصاعد الهوائية المتمثلة في مصعدين قيد الخدمة، ويتعلق الأمر بمصعد مقام الشهيد الذي سيكون قيد الخدمة، انطلاقا من اليوم الأول وذلك من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى الثامنة مساء، أما اليوم الثاني والثالث، فمن الثامنة والنصف صباحا إلى غاية الثامنة مساء، أما المصعد الهوائي لباب الوادي، فتشغيله يكون خلال اليوم الأول من الساعة منتصف النهار إلى غاية الساعة الثامنة مساء، واليومين المتبقيين من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الثامنة مساء.

أما بالنسبة لـ”الترامواي”، فحدّد توقيت تشغيله خلال المناسبة، انطلاقا من الساعة الخامسة والنصف، سواء من محطة الرويسو أو درقانة، وآخر انطلاقة ستكون في العاشرة مساء من محطة الرويسو والتاسعة مساء من محطة درقانة في اليوم الأول، أما في اليوم الثاني والثالث، فالانطلاقة من الخامسة والنصف صباحا إلى الساعة الحادية عشر والربع آخر انطلاقة له من محطة الرويسو.

“الميترو” هو الآخر، أعد له برنامج خلال أيام العيد الـ3، لتكون الانطلاقة من الخامسة صباحا إلى غاية التاسعة مساء، بوتيرة 10 دقائق مع وضع مقطورات احتياطية في حال تسجيل طلب غير متوقع فضلا عن إشراك عمال وإطارات للوقوف على المداومة.