19 إقامة جامعية جديدة حيّز الخدمة هذه السنة

مجهزة بقرابة 36 ألف سرير..

كشف الديوان الوطني للخدمات الجامعية، الإثنين، عن دخول 19 إقامة جامعية جديدة حيّز الخدمة ابتداءً من الدخول الجامعي المقبل.

وأكد بيان ديوان الخدمات الجامعية استلام 19 إقامة جديدة جهزت بقرابة 36 ألف سرير، حيث ستفتح أبوابها بدايةً من الموسم الجامعي الجديد عبر عدة ولايات.

وأشار البيان نفسه إلى أن “هذه الخطوة ستجعل القطاع في أريحية أكبر للتخلص من بعض مشاكل الاكتظاظ”، حيث أحصى الديوان حوالي 442.348 طالب مقيم السنة الماضية.

وسجل الديوان الوطني للخدمات الجامعية 116000 طلب إيواء عبر تطبيق “progres” من الطلبة الجدد، فيما لازالت عملية التسجيل مستمرة، حسب البيان.