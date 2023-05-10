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الجزائر

19 سؤالا لـ5 وزراء في البرلمان هذا الخميس

الشروق أونلاين
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19 سؤالا لـ5 وزراء في البرلمان هذا الخميس
أرشيف
المجلس الشعبي الوطني

يعقد المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس جلسة عامة لتوجيه الأسئلة الشفهية، إلى وزراء الحكومة في 6 قطاعات.

وسيتمّ خلال هذه الجلسة، حسب بيان للمجلس، توجيه 19 سؤالا شفويا إلى وزراء التربية، الشؤون الدينية، الثقافة، التضامن، التجارة، والصحة.

وستكون أسئلة النواب إلى الوزراء الستّة بالشكل التالي:

  • خمسة أسئلة (05) موجهة لوزير التربية الوطنية،
  • أربعة أسئلة (04) لوزير الشؤون الدينية والأوقاف،
  • أربعة أسئلة (04) لوزيرة الثقافة والفنون،
  • ثلاثة أسئلة (03) لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • ثلاثة أسئلة (03) لوزير التجارة وترقية الصادرات،
  • وأربعة أسئلة (04) لوزير الصحة.
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