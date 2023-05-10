19 سؤالا لـ5 وزراء في البرلمان هذا الخميس

يعقد المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس جلسة عامة لتوجيه الأسئلة الشفهية، إلى وزراء الحكومة في 6 قطاعات.

وسيتمّ خلال هذه الجلسة، حسب بيان للمجلس، توجيه 19 سؤالا شفويا إلى وزراء التربية، الشؤون الدينية، الثقافة، التضامن، التجارة، والصحة.

وستكون أسئلة النواب إلى الوزراء الستّة بالشكل التالي: