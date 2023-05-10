19 سؤالا لـ5 وزراء في البرلمان هذا الخميس
يعقد المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس جلسة عامة لتوجيه الأسئلة الشفهية، إلى وزراء الحكومة في 6 قطاعات.
وسيتمّ خلال هذه الجلسة، حسب بيان للمجلس، توجيه 19 سؤالا شفويا إلى وزراء التربية، الشؤون الدينية، الثقافة، التضامن، التجارة، والصحة.
وستكون أسئلة النواب إلى الوزراء الستّة بالشكل التالي:
- خمسة أسئلة (05) موجهة لوزير التربية الوطنية،
- أربعة أسئلة (04) لوزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- أربعة أسئلة (04) لوزيرة الثقافة والفنون،
- ثلاثة أسئلة (03) لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- ثلاثة أسئلة (03) لوزير التجارة وترقية الصادرات،
- وأربعة أسئلة (04) لوزير الصحة.