19 لاعبا عربيا من الدوري الفرنسي يدعمون منتخباتهم في كان 24

من بينهم خمسة لاعبين جزائريين

تعيش الأندية الفرنسية حالة من الارتباك الفني بسبب اضطرارها للاستغناء عن عدد كبير من لاعبيها للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

تقام النسخة 34 من المونديال الإفريقي في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 جانفي إلى 11 فيفري 2024، والتي تتزامن مع خوض الأندية الفرنسية 6 مباريات على الأقل في المسابقات المحلية، الدوري والكأس.

يشارك في كأس الأمم الإفريقية 5 منتخبات عربية هي مصر وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا، تضم بين صفوفها 19 لاعبا محترفا في الأندية الفرنسية بمختلف درجاتها.

أما جمال بلماضي مدرب الخضر الفائز باللقب في 2019، سيخوض غمار كأس الأمم الإفريقية في 2024 بقوام يضم بين صفوفه 5 لاعبين من الدوري الفرنسي.

ويرتكز بلماضي في مسيرة ثعالب الصحراء على كل من يوسف عطال وهشام بوداوي ثنائي فريق نيس، وكيفن قيطون لاعب ميتز، ونبيل بن طالب وآدم وناس ثنائي ليل، بينما تم استبعاد أمين غويري لاعب رين، لأسباب مبهمة.

أما المنتخب المصري فقد تم استدعاء مصطفى محمد المهاجم الأساسي للفراعنة في الأعوام الثلاثة الأخيرة والذي يتألق بصفوف نانت هذا الموسم، حيث سجل 6 أهداف في بطولة الدوري ويبقى ركيزة أساسية في صفوف الكناري منذ انضمامه من جلطة سراي التركي في صيف 2022 على سبيل الإعارة قبل تفعيل بند الشراء نهائيا في الصيف الماضي.

ويلعب منتخب مصر بطل القارة السمراء في المجموعة الثانية التي تضم معه منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

ويحلم وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب بالعرش الإفريقي بعد الإنجاز التاريخي بحلول أسود الأطلس رابعا في كأس العالم الأخيرة 2022.

ولهذا الهدف اختار الركراكي 5 من نجوم الدوري الفرنسي وهم أشرف حكيمي لاعب بي إس جي، أمين حارث وعز الدين أوناحي ثنائي أولمبيك مارسيليا، يونس عبد الحميد وأمير ريتشاردسون ثنائي ريمس. وأوقعت القرعة المنتخب المغربي في المجموعة السادسة التي تضم الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وزامبيا.

ويرتكز منتخب تونس على الثلاثي منتصر الطالبي مدافع لوريان مع يان فاليري لاعب أنجيه وعلي العبدي مدافع كان. ويبدأ نسور قرطاج مشوارهم في كأس الأمم بمواجهة منتخبات جنوب إفريقيا ومالي وناميبيا في المجموعة الخامسة.

كما تضم قائمة منتخب موريتانيا 5 لاعبين محترفين بأندية الدرجة الثانية والثالثة في فرنسا، وهم حارس المرمى بوبكر نياس، عمر نجوم، عمر جاساما، باكاري كامارا، بابي إبنو با. وسيخوض منتخب “المرابطون” غمار المونديال الإفريقي رفقة منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبي بوركينا فاسو وأنغولا.