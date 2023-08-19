19 نقطة ثابتة لبيع البقوليات بخمس ولايات من غرب البلاد

تم فتح 19 نقطة ثابتة وعدد من النقاط المتنقلة لبيع البقوليات بأسعار معقولة للمواطنين عبر الولايات الخمس التابعة للمديرية الجهوية للتجارة لوهران، حسبما علم السبت لدى المدير الجهوي للقطاع جيلالي سبوعي.

وذكر سبوعي في تصريح لـ”وأج” أن تعاونيات الحبوب والبقول الجافة لولايات وهران وتلمسان وعين تموشنت وسيدي بلعباس ومستغانم قامت بالتنسيق مع مديريات المصالح الفلاحية والتجارة وترقية الصادرات بفتح 19 نقطة ثابتة وأخرى متنقلة لبيع الحمص والفاصولياء والعدس والأرز للمواطنين بأسعار معقولة ومحددة سلفا سواء للبيع بالجملة أو بالتجزئة.

وتم في هذا الإطار -حسب نفس المسؤول- فتح سبع نقاط لبيع هذه المواد الاستهلاكية بولاية سيدي بلعباس وخمس بولاية مستغانم وثلاث نقاط بولاية وهران وعدد مماثل بولاية عين تموشنت إضافة إلى نقطة بيع واحدة حتى الآن بولاية تلمسان.

من جهة ثانية، شرعت تعاونيات الحبوب والبقول الجافة في استحداث نقاط بيع متنقلة للبقوليات بعدد من البلديات، حيث خصصت تعاونية ولاية وهران شاحنتين كنقطتي بيع متنقلتين تجوبان عدد من البلديات بشكل يومي وبمعدل موقعين كل يوم فيما عدا يوم الجمعة، وفق ذات المصدر.

وبرمجت خلال المرحلة الأولى نقاط بيع ببلديات وهران ومسرغين وعين الترك والكرمة والسانيا وبئر الجير في انتظار برمجة بلديات أخرى قريبا.