1900 مليار ديون والدفع بالتقسيط متاح لمدة 12 شهرا

مدير الزبائن صالح حراش بـ"سيال":

كشف مدير الزبائن بـ “سيال”، صالح حراش، أن المستحقات غير المحصلة للشركة قاربت 19 مليار دينار (1900 مليار سنتيم) ما تسبب في متاعب كبيرة وأثقل كاهلها، مشيرا إلى أن الزبائن المعنيين بإمكانهم التسديد وفق آجال تصل إلى 12 شهرا وأكثر في بعض الأحيان.

وأوضح صالح حراش لـ “الشروق” أن الشركة تحصي حاليا مليون و60 ألف زبون، منهم نحو 900 ألف في العاصمة لوحدها، فضلا عن 40 وكالة تجارية و800 موظف مكلف بالزبائن.

وعلق حراش بالقول “المستحقات غير المحصلة ملف أتعب كاهل الشركة حقيقة والمواطن إذا أراد أن تستمر الخدمة وتتحسن يجب أن يدفع ما عليه من فواتير”.

وأضاف المتحدث “ما يقارب 19 مليار دينار مستحقات غير محصلة هو رقم ضخم جدا ما فتئ يرتفع رغم حملات التحسيس عبر مختلف الوسائط لحث أصحاب الفواتير على تسديدها”.

وأشار مدير الزبائن إلى أن عمليات الجدولة لسداد الفواتير متاحة للزبائن حتى 12 شهرا وأكثر في بعض الحالات، مع سلطة تقديرية تم منحها لمسؤولي الوكالات، إضافة إلى مساعي وجهود مع كبار المؤسسات العمومية والصناعيين والزبائن الكبار لحثهم على السداد.

وفي سنة 2022 على سبيل المثال، يضيف المتحدث، تم إحالة قضايا على العدالة بفواتير غير مدفوعة تصل قيمتها إلى مليار و500 مليون دينار، تم اللجوء على هذا الخيار بعد أن تم استنفاذ جميع الطرق الودية والقانونية.

وبخصوص آجال ربط الزبائن الجدد، ذكر حراش أنها تبلغ 8 أيام بالنسبة للوثيقة التقديرية للأشغال، والانجاز 15 يوما عموما، لكن أحيانا تكون الشركة مقيدة بأمور خارجة عن نطاقها وتستدعي تراخيص من مصالح أخرى، موضحا أن العام الماضي على سبيل المثال تم ربط 52 ألف زبون جديد (عدادات) على اختلافهم من سكنات جديدة مساكن شخصية (فيلا) وصناعيين وغيرهم.