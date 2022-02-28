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الجزائر

193 متطوّعًا للتعريف بتاريخ وثقافة وهران.. في ألعاب البحر المتوسط

محمد عبد المؤمن
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193 متطوّعًا للتعريف بتاريخ وثقافة وهران.. في ألعاب البحر المتوسط

أشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي، على انطلاق عملية تكوين المرافقين السياحيين لألعاب البحر الأبيض المتوسط. التي تحتضنها وهران الصيف المقبل.

وحسب بيان للوزارة، سيستفيد 193 شابّا وشابّة، من مختلف ولايات الوطن، من برنامج تدريبي مكثّف. من أجل مرافقة الوافدين إلى وهران “في خلال الحدث الرياضي الكبير. للتعريف بالولاية سياحيًا وثقافيا وتاريخيا”.

وقد استمع الوزير حمادي على هامش النشاط، إلى عرض قدّمه مدير السياحة بوهران، حول دور القطاع في التحضيرات الجارية لاستضافة الألعاب، يضيف البيان.

وتنطلق ألعاب البحر الأبيض المتوسط في دورتها الـ19، بمدينة وهران يوم 25 جوان المقبل. على أن تستمرّ إلى الخامس من جويلية المصادف للذكرى الـ60 لاسترجاع السيادة الوطنية.

متطوّعون للتعريف بوهران في ألعاب البحر المتوسط

متطوّعون للتعريف بوهران في ألعاب البحر المتوسط

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