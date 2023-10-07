198 شهيدا و1610 جرحى ودمار كبير يخلفه القصف المتواصل على غزة

سقط 198 شهيدا كما أصيب 1610 مواطنين فلسطينيين، في القصف الذي شنته طائرات الكيان على غزة، اليوم السبت 7 أكتوبر، هذا إضافة إلى دمار كبير أصاب ممتلكات الفلسطيين في غزة.

وأفاد مراسلنا، نقلا عن مستشفيات القطاع باستشهاد 198 مواطنا و1610 جرحى، وبدمار في الممتلكات بقصف إسرائيلي لمبانٍ ومنازل ومواقع في قطاع غزة.

هذا حسب ما نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، نقلا عن مستشفيات القطاع. الوكالة قالت أنه جراء المواجهات مع قوات الإحتلال في الحدود الشرقية، بالإضافة إلى إصابتهم بشضايا القنابل وصل عديد الشهداء والمصابين لمختلف مستشفيات القطاع.

فوصل 37 شهيدا ونحو 200 جريح إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، و45 شهيدا ونحو 180 جريحا إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب القطاع، و40 شهيدا ونحو 200 جريح إلى المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، و29 شهيدا ونحو 311 جريحا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، و12 شهيدا ونحو 80 جريحا إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح جنوب القطاع.

الوكالة أفادت أيضا بقصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لمنازل الفلسطينيين، أدت لتدميرها وإصابة الفلسطينيين،كذلك قصفت الطائرات الإسرائيلية سيارة إسعاف في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، جنوب القطاع، كما استهدفت بالقصف أيضا المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، أدت إلى وقوع شهيد وإصابات في صفوف المواطنين منهم حالات وصفت بالخطيرة.