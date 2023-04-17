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2 طن من الكوكايين عائمة فوق مياه البحر في إيطاليا (فيديو)

الشروق أونلاين
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2 طن من الكوكايين عائمة فوق مياه البحر في إيطاليا (فيديو)
ح.م
لقطة من الفيديو

عثر الأمن الإيطالي يوم الإثنين، على كمية ضخمة من الكوكايين، قدّر وزنها بـ2 طن، عائمة فوق سطح البحر قرب سواحل صقلية.

وتصل القيمة المالية للمخدرات المحجوزة، حسب ما أفادت به شرطة الجرائم المالية في إيطاليا، إلى 400 مليون يورو.

ويظهر مقطع فيديو نشرته المصالح الأمنية الإيطالية، نحو 70 صندوقا معبأ بالمخدرات، وهي عائمة فوق المياه. بعد أن تخلّص منها المهرّبون ولاذوا بالفرار.

وهنأ وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي القوات الأمنية على نجاح هذه العملية. وقال إنها “من أكبر عمليات ضبط المخدرات التي عرفتها البلاد”.

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