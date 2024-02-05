2 مليار دولار حصة شركاء سوناطراك من صادرات المحروقات

بنك الجزائر يكشف عن أسعار وإيرادات التصدير في 2023

كشف بنك الجزائر، في حصيلة دورية له، عن تفاصيل أسعار الغاز الجزائري والكميات المسوقة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، سواء بالأمتار المكعبة أو بالوحدة الحرارية البريطانية، إضافة للإيرادات المترتبة عن تسويق المحروقات وحصة شركاء سوناطراك.

وتشير حصيلة بنك الجزائر للأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، صدرت الاثنين واطلعت “الشروق” على نسخة منها، أن أسعار الغاز الطبيعي المسال الجزائري (جي.أن.أل)، بلغت 253.6 دولار للمتر المكعب الواحد خلال الثلاثي الأول من السنة الماضية، وتراجعت إلى 246 دولار للمتر المكعب لترتفع مجددا إلى 253.6 دولار للمتر المكعب خلال الربع الثالث من 2023.

أما فيما يتعلق بالكميات المسوقة وفق الوحدة الحرارية البريطانية فقد بلغت الأسعار 10.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBTU) خلال الثلاثي الأول من 2023، ونزلت الأسعار بشكل طفيف إلى 10.6 في الربع الثاني، قبل أن ترتفع إلى 10.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الثلاثي الثالث.

أما أسعار الغاز الطبيعي المسوق عبر خطوط الأنابيب فبلغت 551.5 دولار لكل ألف متر مكعب خلال الثلاثي الأول من 2023، وتراجعت إلى 454.9 دولار لكل ألف متر مكعب في الثلاثي الثاني، وتراجعت مرة أخرى إلى 277 دولار لكل 1000 متر مكعب في نهاية سبتمبر 2023.

أما باحتساب القياسات وفق الوحدة الحرارية البريطانية، فقد بلغ سعر مليون وحدة 14.9 دولار للبرميل في الثلاثي الأول، ثم نزل السعر إلى 12.4 دولار للبرميل، ثم هبط إلى 11.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بنهاية الربع الثالث.

وفيما يتعلق بالإيرادات المترتبة عن تسويق الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، فقد بلغت 4 مليار و291 مليون دولار بالربع الأول من 2023، ونزلت إلى 3.995 مليار دولار في الثلاثي الثاني، ثم تراجعت إلى 2 مليار و706 مليون دولار في الثلاثي الثالث، ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار هذا المورد الطاقوي في السوق الدولية.

وفيما تعلق بإيرادات تصدير المحروقات (نفط ومشتقات ومكثفات وغاز البترول المسال وغاز طبيعي وغاز طبيعي ومسال) فقد بلغت 35 مليار و109 مليون دولار، منها 12 مليار و534 مليون دولار في الربع الأول، ونزلت الحصيلة إلى 11 مليار و844 مليون دولار في الثلاثي الثاني، قبل أن تهبط مرة أخرى إلى 10 مليار و730 في الثلاثي الثالث.

أما إيرادات شركاء سوناطراك من عمليات تصدير المحروقات في الأشهر التسعة الأولى من 2023، فقد بلغت 2 مليار و88 مليون دولار، موزعة بين 682.1 مليون دولار بالربع الأول، و975 مليون دولار في الثلاثي الثاني، و731.3 مليون دولار بنهاية الثلاثي الثالث.