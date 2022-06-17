-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

2 مليار دولار.. صادرات الجزائر خارج المحروقات في 4 أشهر

ق. و
  • 81
  • 0
2 مليار دولار.. صادرات الجزائر خارج المحروقات في 4 أشهر

بلغت صادرات الجزائر خارج المحروقات خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية 2.2 مليار دولار، لتحقق بذلك 40 بالمائة من أهدافها المسطرة لبلوغ 7 ملايير دولار.

وكشف المدير الفرعي لمتابعة ودعم الصادرات بوازرة التجارة، عبد اللطيف الهواري، خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، الخميس، أن حصيلة الأربعة الأشهر الأولى للسنة الجارية لصادرات الجزائر خارج المحروقات، ارتفعت بنسبة 82 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، لتصل إلى 2.2 مليار دولار، رغم منع بعض المنتجات من التصدير.

وأكد المتحدث ذاته عزم الدولة على الرفع من المبادلات البينية العربية والإفريقية، لاسيما في ظل دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ مطلع شهر جويلية المقبل.

وضمن نفس السياق، اعتبر المسؤول بوزارة التجارة السوق الإفريقية واعدة نظرا لقصر المسافات، مشيرا إلى أنه تم خلال ستة أشهر من 2021، تصدير ما قيمته 300 مليون دولار من المنتجات الجزائرية منها 150 مليون دولار موجهة إلى دول إفريقيا الغربية خصوصا الدول الحدودية المجاورة، وهذا بعد قرار إعادة فتح الحدود من طرف السلطات العليا للبلاد.

مقالات ذات صلة
اتفاق جزائري سعودي على تكثيف التعاون الاقتصادي

اتفاق جزائري سعودي على تكثيف التعاون الاقتصادي

لعمامرة يتحادث مع رئيس مجلس الأعمال الفنلندي-الجزائري

لعمامرة يتحادث مع رئيس مجلس الأعمال الفنلندي-الجزائري

نحو إمداد الأردن بمشتقات الطاقة الجزائرية

نحو إمداد الأردن بمشتقات الطاقة الجزائرية

توقيع اتفاقيات شراكة بين الجزائر والولايات المتحدة في 3 قطاعات

توقيع اتفاقيات شراكة بين الجزائر والولايات المتحدة في 3 قطاعات

رسميا.. الجزائر تنضمّ إلى البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير

رسميا.. الجزائر تنضمّ إلى البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير

وفرة كبيرة للمواد الاستهلاكية في الأسواق

وفرة كبيرة للمواد الاستهلاكية في الأسواق

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد