2 مليار دولار.. صادرات الجزائر خارج المحروقات في 4 أشهر

بلغت صادرات الجزائر خارج المحروقات خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية 2.2 مليار دولار، لتحقق بذلك 40 بالمائة من أهدافها المسطرة لبلوغ 7 ملايير دولار.

وكشف المدير الفرعي لمتابعة ودعم الصادرات بوازرة التجارة، عبد اللطيف الهواري، خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، الخميس، أن حصيلة الأربعة الأشهر الأولى للسنة الجارية لصادرات الجزائر خارج المحروقات، ارتفعت بنسبة 82 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، لتصل إلى 2.2 مليار دولار، رغم منع بعض المنتجات من التصدير.

وأكد المتحدث ذاته عزم الدولة على الرفع من المبادلات البينية العربية والإفريقية، لاسيما في ظل دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ مطلع شهر جويلية المقبل.

وضمن نفس السياق، اعتبر المسؤول بوزارة التجارة السوق الإفريقية واعدة نظرا لقصر المسافات، مشيرا إلى أنه تم خلال ستة أشهر من 2021، تصدير ما قيمته 300 مليون دولار من المنتجات الجزائرية منها 150 مليون دولار موجهة إلى دول إفريقيا الغربية خصوصا الدول الحدودية المجاورة، وهذا بعد قرار إعادة فتح الحدود من طرف السلطات العليا للبلاد.