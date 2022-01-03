2 مليار دولار لاقتناء 30 طائرة جديدة للجوية الجزائرية

ست ورشات معطلة في مخطط التطوير وإعادة الهيكلة

أنهت وزارة النقل المرحلة الأولى من مخطط إعادة هيكلة شركة الخطوط الجوية الجزائرية في الشق المتعلق بإنشاء فرع الصيانة التقنية وفرعي الإطعام والشحن، من أصل مخطط يتضمن 7 محاور، يمتد حتى سنة 2024 وينتهي بتجديد الأسطول بمبلغ 250 مليار دينار (ما يقارب 2 مليار دولار) لاقتناء 30 طائرة جديدة.

في هذا السياق، عبر ممثلو النقابة الوطنية المستقلة لصيانة الطائرات، خلال لقائهم قبل أيام بوزير القطاع عيسى بكاي، عن تخوف وغموض بخصوص مشروع إنشاء فرع الصيانة التقنية للطائرات وجعله مستقلا عن الشركة الأم، بسبب جملة من نقاط الظل التي لم يتلقوا بعدها إجابات وتوضيحات.

وكانت المديرية العامة للشركة قد أبلغت عمال قسم الصيانة التقنية بأنها باشرت رسميا إجراءات إنشاء فرع الصيانة وفصله عن الشركة الأم بموجب مخطط إعادة الهيكلة وإنشاء الفروع، وحددت تاريخ 31 ديسمبر كآخر أجل لإنشاء الفرع، مع إمكانية منح قاعدة الصيانة صفة “منطقة حرة”، على غرار ما جرى مع قسمي الشحن والإطعام.

وحسب وثيقة سابقة نشرتها “الشروق”، فإن إدارة الجوية الجزائرية حصلت من السلطات العمومية على رخصة امتياز للأراضي التي ستحتضن قاعدة الصيانة لمدة 65 سنة، موضحة أنها تسعى لتكون قاعدة الصيانة “منطقة حرة”.

ويظهر مخطط التطوير وإعادة الهيكلة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية الذي اطلعت “الشروق” على نسخة منه، يمتد حتى سنة 2024، إلى أنه سيجري تقليص نفقات التسيير والاستغلال وإعادة تنظيم شبكة الوجهات الوطنية والدولية، إلا أن هذه المراحل بقيت معطلة خصوصا في ظل استمرار جائحة كورونا وتقلص كبير في نشاط الشركة.

كما تضمن المخطط إعادة النظر في شبكة التوزيع للجوية الجزائرية بالخارج، من خلال تقليص عدد من الوكالات والموظفين العاملين بها أيضا، لكن هذه المرحلة أيضا بقيت معطلة في ظل استمرار جائحة كورونا.

ولفت المخطط أيضا إلى ورشة إصلاح على تسيير الموارد البشرية من خلال القيام بدراسة مقارنة “بانشمارك”، ومراجعة الاتفاقية الجماعية ووضع سلم جديد للأجور والمهن.

وبخصوص تجديد وتطوير أسطول الجوية الجزائرية ورد ضمن المخطط أن آجاله تنتهي في 2024، بقيمة مالية تقدر بـ 250 مليار دينار ما يقارب 2 مليار دولار.

ولفت مخطط التطوير إلى أن تجديد الأسطول سيكلل باقتناء 30 طائرة جديدة دون الخوض في تفاصيلها (الحجم والسعة).

وتمتلك الجوية الجزائرية حاليا 55 طائرة، منها 8 طائرات من الحجم الكبير من نوع “إير باص-أ- 330” بطاقة 263 راكبا، و25 طائرة من نوع بوينغ 737/800 بطاقة ما بين 148 و162 راكب، وطائرتان من نوع بوينغ 737/700 بطاقة 112 راكب، و5 طائرات بوينغ 737/600 بسعة 101 راكب، و15 طائرة “أ.تي.أر” بطاقة 66 راكبا، إضافة للطائرة رقم 56 من نوع “هيركوليس 100-30” مخصصة للشحن.