2.45 مليون مشجع تابع مقابلات دور المجموعات بمونديال قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن 2.45 مليون مشجع تابع المقابلات ال48 لدور المجموعات لكاس العالم 2022 الجارية بقطر أي ما يصل الي 96 بالمائة من سعة الملاعب، والذي تخطى أرقام النسخة الماضية من البطولة (روسيا 2018) التي وصلت إلى 2.17 مليون.

واستضاف ملعب لوسيل العدد الأكبر من الجماهير في تاريخ المونديال منذ نسخة

1994، وقد وصل هذا العدد إلى 88.966 مشجعاً في مباراة الأرجنتين والمكسيك.

وأشاد الإتحاد الدولي بالصورة الجميلة للتنافسية في كرة القدم في البطولة على أرض الملعب.. وقال في تقريره :”للمرة الأولى، تتأهل منتخبات من جميع القارات إلى الدور ثمن النهائي، ثلاثة منها تابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم (أستراليا، واليابان، وكوريا الجنوبية)، وهو رقم قياسي للاتحاد بعدما وصل منتخبان فقط في نسختي 2002 و2010 إلى هذا الدور، كما أنّ هذه المرة هي الثانية التي يتأهل فيها منتخبان إفريقيان (السنغال والمغرب) إلى الدور ثمن، بعد المرة الأولى في نسخة 2014 بوصول الجزائر و نيجيريا.

وتابع التقرير: “ونستكمل كتابة التاريخ مع الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابار، التي لم تكن المرأة الأولى التي تتولى التحكيم في كأس العالم فحسب، بل شكّلت إلى جانب نوزا باك وكارن دياز، الثلاثي النسائي الأول الذي يتولى إدارة مباراة في البطولة.

كذلك سجّل البرتغالي كريستيانو رونالدو رقماً قياسياً جديداً في مباراة منتخب بلاده ضدّ غانا، وأصبح اللاعب الأول الذي يسجّل في خمس نسخ مختلفة من كأس العالم. وأيضاً سجّلت الكثير من المباريات أرقاماً قياسية من حيث عدد المشاهدات في بلادها، وأصبحت المواجهة بين إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية مباراة كرة القدم للرجال الأكثر مشاهدة على الشاشات الأمريكية.

وقال أرسين فينغر رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في الفيفا:” تظهر نتيجة دور المجموعات المدى الذي وصلت إليه الدول للحصول على ما يلزم لتصبح قادرة على التنافس بأعلى المستويات، وهذا يعود إلى التحضير بشكل أفضل وتحليل المنافسين، ما يعكس القدرة على الوصول إلى التكنولوجيا بصورة متساوية، وهو ما يتماشى مع جهود الفيفا لتحسين التنافسية في كرة القدم على الصعيد العالمي.”