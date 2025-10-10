2.6 مليون عدد مشتركي اتصالات الجزائر في الألياف البصرية

تُواصل “اتصالات الجزائر” التزامها بتوفير ولوج شامل للإنترنت عالي التدفق عبر كامل التراب الوطني، وتُعلن تجاوز عتبة 2.6 مليون مشترك في خدمة الألياف البصرية إلى غاية المنزل (FTTH).

وقد تم بلوغ هذه المرحلة المهمة في بلدية وادي سوف بولاية الوادي، في الجنوب الشرقي للبلاد، مما يُجسّد تقدماً ملحوظاً في توسيع شبكة الألياف البصرية ويؤكد الوتيرة المتواصلة للاستراتيجية التي تنتهجها المؤسسة في سبيل تعميم الإنترنت عالي السرعة عبر مختلف مناطق الوطن.

ويعكس هذا الإنجاز التعبئة الميدانية والمستمرة لاتصالات الجزائر، وكذا الاهتمام المتزايد للمواطنين بالمزايا التي توفرها تكنولوجيا الألياف البصرية (FTTH)، التي تضمن ربطا مستقراً وسريعاً يتوافق مع الاستخدامات الرقمية الحديثة.

فبفضل تقنية الألياف البصرية، يستفيد الزبائن من تجربة اتصال مثالية، سواءً في تصفح الإنترنت، والعمل والتعليم عن بعد، الترفيه، الخدمات السحابية، مما يعزز الراحة الرقمية داخل البيوت الجزائرية.

وتُجدّد “اتصالات الجزائر”، من خلال هذا الإنجاز الجديد، حرصها على مواكبة التحول الرقمي في الجزائر، عبر مخططها الطموح لتوسيع شبكة الألياف البصرية (FTTH) لتشمل كافة الولايات الثماني والخمسين.