2.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري الجزائري التركي حتى ماي 2024

أكد وزير التجارة التركي، عمر بولاط، أن بلاده والجزائر “ستبدآن قريبا في إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة التفضيلية بين البلدين”، ما سيسمح برفع مستوى التبادل التجاري بين الجزائر وانقرة وبلوغه المستوى المنشود والمقدّر بـ 10 مليار دولار.

وفي كلمة له، خلال افتتاح النسخة الـ55 لمعرض الجزائر الدولي بمشاركة نحو 700 عارض وطني وأجنبي، اليوم الاثنين، كشف بولات، عن ارتفاع مستوى التبادل التجاري خلال الخمسة أشهر الاولى من السنة الجارية مقارنة بالتي قبلها بنسبة 08 %، لتصل إلى 2.7 مليار دولار.

وأعرب وزير التجارة التركي، عن رغبة بلاده في رفع مبادلاتها التجارية مع الجزائر إلى 10 مليار دولار، بالنظر إلى المكانة التي تحظى بها الجزائر مجتمع الاعمال التركي.

وفي ذات الاطار، قال بولاط، “إن الشركات التركية نفذت حتى الآن 636 مشروعا بقيمة 21.3 مليار دولار في الجزائر”، مفيدا بأن “الجزائر تعد الشريك الأول لتركيا في أفريقيا”.

وأعرب الوزير تركي، عن استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين الجزائريين الراغبين في الاستثمار في تركيا، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والبنية التحتية للمحروقات والتعدين، إضافة إلى مجال المكننة الزراعية.