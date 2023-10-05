20 ألف سيارة جديدة شهريا خلال أكتوبر ونوفمبر

فيات الجزائر ترفع وتيرة الاستيراد رسميا

سترفع علامة السيارات الإيطالية فيات ويترة الاسيتراد خلال شهر أكتوبر الجاري إلى 20 ألف مركبة جديدة من مختلف الطرازات، وهو الأعلى لها منذ بداية نشاطها في شهر مارس الماضي، ما سيرفع اجمالي المركبات المستوردة بنهاية العام.

وأفاد مصدر مقرب من فيات الجزائر ل “الشروق” أن العلامة الايطالية رفعت فعليا وتيرة اسيراد المركبات الجديدة إلى مستوى هو الأعلى منذ عودتها الى الجزائر في اطار نشاط وكلاء السيارات، مشيرة الى أن العدد المنتظر دخوله الى الجزائر عبر مينائي جن جن بجيجل ومستغانم سيصل الى 20 الف بنهاية الشهر الجاري، صعودا من نحو 12 الف مركبة شهر سبتمبر الماضي.

ووفق المصادر داتها ينتظر الابقاء على هذه الوتيرة خلال شهر نوفمبر المقبل هلى الأقل، وهذا بالنظر للطلب الكبير للجزائريين على طرازات المصنّع الإيطالي التي سجلت مستويات قياسية.

ووفق هذه التطورات الجديدة ينتظر أن يفوق عدد المركبات الجديدة المستوردة من طرف وكيل العلامة الايطالية فيات بالجزائر الى 70 ألف على الأقل بنهاية العام 2023.

وكانت الشروق قد كشفت قبل يومين ان متعاملين حاصلين على اعتماد لاستيراد السيارات الجديدة قد تلقوا ردودا من وزارة التجارة وترقية الصادرات، تفيد بجاهزية وثيقة التوطين البنكي الخاصة بالاستيراد وإمكانية استغلالها في أقرب وقت ممكن، على أن تصبح هذه الأخيرة غير صالحة للاستعمال بعد شهر من صدورها.

وحسبهم فقد ورد في رد الوزارة عبارة “نعلمكم أن رخصتكم للتوطين البنكي جاهزة ويمكنكم تحميلها عبر المنصة الرقمية لوزارة التجارة وترقية الصادرات، كما نعلمكم أنها صالحة لمدة شهر من تاريخ توقيعها”.