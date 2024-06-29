20 ألف طلب خلال أسبوع لشراء “فيات دوبلو الجزائرية”

مصنع طفراوي سينتج 260 سيارة يوميا اعتبارا من جويلية

كشفت مجموعة ستيلانتيس للسيارات أن 750 سيارة فيات دوبلو تم إنتاجها بمصنع العلامة الإيطالية بطفراوي بولاية وهران تم تسليمها إلى أصحابها، مشيرة إلى أن أزيد من 20 ألف طلب لشراء هذا الطراز من المركبات تم تسجيله في أسبوع واحد فقط على منصة الشركة الالكترونية.

في هذا السياق، ذكر مدير العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بمجموعة ستيلانتيس للسيارات، سمير شرفان، في منشور له على حسابه الرسمي على شبكة “لينكد إن”، أن مصنع طفراوي بولاية وهران سلم 750 سيارة دوبلو تم إنتاجها بهذه المنشأة، وشدد على أن وتيرة الإنتاج في ارتفاع مستمر.

وقال شرفان في هذا الصدد “تم تسليم 750 سيارة فيات دوبلو من إنتاج مصنعنا في طفراوي! وكما أعلنا في بداية الشهر، فإننا نعمل على زيادة إنتاج سيارات فيات دوبلو في مصنعنا في طفراوي بالجزائر من 60 سيارة يوميًا إلى 260 سيارة يوميًا، وإدراج فريق عامل ثالث اعتبارا من جويلية”.

ولفت شرفات في منشوره على أنه في أسبوع واحد فقط، عبّر أكثر من 20 ألف زبون عن اهتمامهم بسيارة فيات دوبلو الجزائرية عبر منصة fiat.dz، مما يدل على الطلب القوي والحماس لهذا الطراز.

وقبل أيام أعلنت “فيات الجزائر”، في بيان لها، عن فتح طلبات التسجيل لشراء سيارة فيات دوبلو الجزائرية على منصتها الالكترونية، لكنها أشارت بالمقابل إلى أن التسجيل لا يعد التزامنا من أي جهة سواء من طرف العلامة أو من قبل الزبون.

وتحدث شرفان عن عمليات توظيف أخرى في بمصنع فيات بـ”طفراوي”، من دون أن يقدم تفاصيل بشأن المناصب الجديدة المفتوحة، واكتفى بالإشارة إلى أن أكثر من 900 موظف يعملون حاليا في هذه المنشأة.

وختم مدير العلميات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى مجموعة ستيلانتيس للسيارات سمير شرفان بتقديم الشكر للفرق العاملة بمصنع وهران، الذين يحققون حسبه إنجازات عظيمة للزبائن في الجزائر.

وتعكس الأرقام المقدمة من طرف هذا المسؤول بشركة فيات حجم الطلب الكبير على السيارات في الجزائر بمختلف أنواعها، فرغم أن الطراز المعني هذه المرة يتعلق بمركبة نفعية وهي فيات دوبلو، إلى أن أكثر من 20 ألف جزائري سجلوا في موقع العلامة الإيطالية كاهتمام أولي بشرائها.

وقبل أيام كشفت فيات الجزائر عن سعر دوبلو المنتج بمصنع وهران والذي بلغ 274 مليون سنتيم بمحرك ديزل بسعة 1.6 لتر قادر على توليد 92 حصانا، وعلبة سرعات يدوية من 5 روابط.

وحسب “فيات الجزائر”، فإن الأولوية في تسليم هذا الطراز من المركبات الجزائرية ستكون للزبائن الذين ينتظرون تسليم سيارة “دوبلو”، أي أولئك الذين عبّروا عن رغبتهم في الإبقاء على طلباتهم واختيار هذه المركبة المصنعة في الجزائر، علما أن هذا الطراز كان يستورد أيضا من طرف العلامة الإيطالية ضمن حصة 2023.