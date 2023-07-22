20 أوت لعقد ندوة مبادرة “تعزيز التلاحم وتأمين المستقبل”

90 بالمائة من الأرضية جاهزة والكشف عن تفاصيلها قريبا

استكملت اللجنة المكلفة بتحضير مبادرة “تعزيز التلاحم وتأمين المستقبل”، إعداد 90 بالمائة من الأرضية التي ستعرض أمام الطبقة السياسية في البلاد بتاريخ 20 أوت المقبل، تزامنا واحتفالات ذكرى المجاهد وأحداث الشمال القسنطيني، إذ لا تزال لحد الساعة تستقطب قيادات سياسية جديدة وممثلين عن المجتمع المدني.

واستطاعت المبادرة في ظرف شهرين من إعلانها حشد عدد كبير من ممثلي الأحزاب بما فيها التشكيلات التي تملك قاعدة حزبية كبرى على غرار حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، إضافة إلى نقابات ومنظمات وطنية رأت فيها فرصة للم شمل الطبقة السياسية وتوحيد الرؤى حول الملفات المُهمة في الساحة الوطنية منها ملف الخارجية والأمن القومي.

ويؤكد منسق المبادرة عبد السلام قريمس في تصريح لـ”الشروق”، أن الأرضية التي يُنتظر عرضها خلال الندوة الوطنية المُقبلة ستكون عبارة عن حوصلة تضم أبرز المقترحات التي تقدم بها المُنضوون في المبادرة خاصة أن مجموعة كبيرة من الأحزاب أبدت استعدادها لتبني مضمونها.

وأوضح المتحدث، أنه تم الاتفاق رسميا على أن تكون مناسبة الاحتفالات بيوم المجاهد هي التاريخ الرسمي لعقد الندوة الخاصة بالمبادرة الوطنية لتعزيز التلاحم وتأمين المستقبل وطرح اقتراحات المبادرة أمام الرأي العام.

وأضاف محدثنا: أن “إطلاق المبادرة الوطنية لتعزيز التلاحم وتأمين المستقبل، هي تجربة متقدمة في العمل السياسي المشترك الذي تتعاون فيه الأحزاب السياسية التمثيلية مع المجتمع المدني والنخب الوطنية في مهمة حماية الوطن واستشراف المستقبل ودعم التوجهات الكبرى لمؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب”، مشيرا إلى أن المكانة والأدوار المحورية التي تخطوها الجزائر اليوم لاسيما في المجال الاقتصادي والاجتماعي وبدرجة كبيرة الخارجية، يفرض على الجميع الارتقاء إلى مستوى متطلبات المرحلة الجديدة.

وشدد قريمس، على أن التجربة الحزبية الجزائرية، تعيش مرحلة جديدة وتغيرا في البنية الفكرية والنضالية وذلك من خلال العمل على كسب ثقة الشعب بالدرجة الأولى قائلا: “تحرص الحركة على بلورة مقترحات الأحزاب السياسية في مبادرة مشتركة بين كل من يريد ويستطيع المساهمة من أجل رصّ جبهة داخلية صلبة ومتماسكة ومدركة لمسؤولياتها الوطنية”.

كما أكد على أن الظرف السياسي الذي تعيشه البلاد في الوقت الراهن، والذي يتسم بتحولات كبرى لاسيما على مستوى العلاقات الخارجية والتحديات الأمنية فرض توحيد الجهود قائلا: اللقاء المقبل سيضم العشرات من الفاعلين في الساحة الوطنية.