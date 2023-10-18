20 إرهابيا من جماعة “درودكال” أمام محكمة الجنايات

في جلسة مبرمجة بتاريخ 5 ديسمبر المقبل

تفتح محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، بتاريخ 5 ديسمبر المقبل، ملفا جنائيا يتضمن وقائع خطيرة تورطت فيها جماعة إرهابية مسلّحة تحت قيادة زعيم ما يسمى “القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي”، عبد المالك درودكال المكنى “أبو مصعب عبد الودود”.

وتستمع المحكمة إلى تصريحات 5 متهمين موقوفين من بين 20 متهما أغلبهم في حالة فرار، ويتعلق الأمر بكل من المدعو “ع. علي”، “ر. كمال”،”ا. س. سالم”، “ب. عبد الكريم”، “ب. خ. محمد”، حيث ستوجّه لهم تهما ثقيلة تتعلق بجناية القتل العمدي بارتكاب أعمال وحشية، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، جناية القيام بأفعال إرهابية، جناية محاولة القتل العمدي، الاعتداء باستعمال المتفجرات، حيازة أسلحة وذخائر ممنوعة، حيازة مواد متفجرة وأسلحة تدخل في تركيبها وصناعتها، تكوين جماعة إرهابية تستهدف أمن الدولة والسلامة الترابية بغرض بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن.

وإلى جانب المتهم الرئيسي الإرهابي عبد المالك درودكال، الذي قتل عام 2020، تابعت محكمة الجنايات في ملف الحال مسؤول اللجنة السياسية في التنظيم المدعو “د.أحمد” والملقب بـ”أبو عبد الإله أحمد”، الذي اشتهر بعلاقته الوطيدة مع الإرهابي مختار بلمختار، المكنى “بلعور”، كما شارك في المفاوضات التي أعقبت اختطاف الرهائن النمساويين، وهي العملية التي أشرف عليها ميدانيا الإرهابيان عبد الرزاق البارا وأبو الخباب إلى جانب “بلعور”.